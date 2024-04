Coluna em marcha

No segundo episódio do podcast O Abril de Sagal, os capitães reúnem-se em encontros secretos para derrubar o regime a que chamavam de Estado Novo, mais velho do que o caruncho das arcas. Em Moçambique, Sagal vê as semanas desfolharem-se do calendário numa rotina de combates e pausas.

As notícias que chegam ao pelotão naquele mês de Fevereiro de 1974 dizem que o general Spínola publicara um livro, Portugal e o Futuro, que abalara o governo e os membros do regime.

Em Nacala, Sagal recebe palavras elogiosas do comandante e o anúncio de uma condecoração. Mas também ele se encontra abalado com o peso de uma guerra que parece não ter propósito.

O certo é que tanto a Revolução como a viragem na vida de Sagal já estão em movimento. As colunas em marcha não podem ser travadas.

Personagem de ficção, Sagal é inspirado nas experiências reais vividas na primeira pessoa pelo escritor António Brito, enquanto combatente na Guerra Colonial. Neste podcast especial de 4 episódios, cruzam-se as linhas temporais da origem da Revolução dos Cravos, com os acontecimentos que moldaram as vidas de inúmeros soldados portugueses, longe das ruas de Lisboa, mas ainda assim apanhados no turbilhão do 25 de Abril de 1974.

Este é um podcast independente da rede PÚBLICO, com textos da autoria de António Brito e produção de André Sousa.