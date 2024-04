Terça na TV: Matadoras, Salteadores e A Hora da Liberdade

CINEMA

Matadoras

Cinemundo, 16h45

Sigourney Weaver e Jennifer Love Hewitt são uma dupla de mãe e filha que vive a vigarizar. Quando a filha quer passar a trabalhar a solo, é convencida a fazer um último trabalho com a mãe por causa de uma dívida nas finanças. Esta comédia de David Mirkin saída em 2001 foi o último filme de Anne Bancroft, que morreu em 2005, e um dos derradeiros trabalhos de Gene Hackman, que se viria a reformar apenas dois anos depois. Além destes nomes, o elenco inclui ainda Ray Liotta e Jason Lee, mas também futuras estrelas como Sarah Silverman e Zach Galifianakis.

Uma Sogra de Fugir

Cinemundo, 20h45

Charlotte “Charlie” Cantilini (Jennifer Lopez) não tem tido sorte no amor. Mas depois de anos e anos à procura do homem perfeito, Charlie conhece Kevin (Michael Vartan) o homem com que sempre sonhou. Ele é perfeito, tudo o que ela imaginara, mas (teria de haver um “mas”...) a sua mãe (Jane Fonda) é um pesadelo em forma humana. E a futura “sogra” vai fazer tudo para atrapalhar e dificultar a relação dos pombinhos. Uma comédia de Robert Luketic de 2005, que conta ainda com as prestações de Wanda Sykes, Adam Scott, Will Arnett e Elaine Stritch.

A Menina Que Roubava Livros

AXN White, 22h15

Para assinalar o Dia Mundial do Livro, o AXN White faz uma sessão dupla. O primeiro filme da noite é esta adaptação de Brian Percival do livro homónimo do australiano Markus Zusak, um drama de 2013. A seguir passa Amor e Letras, de Josh Radnor.

Amadeo

Prime Video, streaming

Amadeo de Souza-Cardoso, um dos grandes nomes da pintura modernista portuguesa, nasceu a 14 de Novembro de 1887, na aldeia de Manhufe, Amarante, proveniente de uma família burguesa. Morreu com apenas 30 anos, vítima da epidemia da gripe pneumónica, mais conhecida como gripe espanhola. Depois de Vicente Alves do Ó ter realizado biopics de Florbela Espanca (2012) e Al Berto (2017), em 2023 chegou a vez do pintor. Com Rafael Morais a dar vida ao artista, o filme conta ainda com a participação de Ana Lopes, Raquel Rocha Vieira, José Pimentão, Rogério Samora, Lúcia Moniz, Sara Carinhas e Eunice Muñoz, no seu derradeiro papel.

SÉRIES

Salteadores

Netflix, streaming

Estreia. Em 1873, dois anos após a Unificação da Itália, uma mulher do sul vê-se obrigada a fugir da sua aldeia e acaba por se juntar a um bando de salteadores, tornando-se rapidamente uma das suas líderes. Há outros grupos rivais, mas vão ver-se obrigados a juntar-se para conseguir devolver ouro a camponeses. Uma série italiana de seis episódios co-criada e co-realizada por Antonio Le Fosse, com Michela De Rossi no centro.

A Hora da Liberdade

SIC, 00h05

Realizada por Joana Pontes, que a co-escreveu com Emídio Rangel e o capitão de Abril Rodrigo de Sousa e Castro, esta minissérie de 1999, na altura em que a revolução assinalava um quarto de século de existência, é uma reconstituição do 25 de Abril com nomes com Alexandre de Sousa, António Capelo, Manuel Wiborg ou Marcantonio Del Carlo. A SIC volta a passá-la agora para os 50 anos do 25 de Abril.

DOCUMENTÁRIOS

Exílios no Feminino

RTP2, 22h59

Estreia. Datada de 2022, esta minissérie documental da autoria de Edgar Feldman e Paulo Guerra foca sete mulheres (Amélia Resende, Beatriz Abrantes, Fernanda Oliveira Marques, Helena Cabeçadas, Helena Rato, Irene Flunser Pimentel e Maria Emília Brederode Santos), todas diferentes entre elas, que têm em comum o facto de terem tido de abandonar Portugal durante o Estado Novo, para protestar contra o regime e a Guerra Colonial. Dão algumas luzes sobre a realidade de vários portugueses da altura. Amanhã passa o segundo episódio.

INFORMAÇÃO

É ou Não é? - O Grande Debate

RTP1, 22h15

Sob o mote Das Memórias da Revolução ao Futuro da Democracia, Carlos Daniel recebe em estúdio a actriz Rita Blanco, a sexóloga Tânia Graça, o músico Fernando Tordo, o historiador David Castaño, o treinador de futebol Blessing Lumueno, o jornalista Cesário Borga e Pedro Oliveira, director da Nova SBE, para debater o que é que o 25 de Abril trouxe e o que é que ainda ficou por fazer.