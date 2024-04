Mohammad Rasoulof, Oliver Stone e Desplechin acrescentados à selecção de Cannes

O iraniano é uma das figuras de dissidência no seu país. Foi libertado o ano passado do seu terceiro encarceramento. Aparece agora na competição do festival.

O cineasta Mohamad Rasoulof, um dos dissidentes do regime iraniano, o ano passado libertado da prisão onde pela terceira vez cumpria uma pena por propaganda contra o regime — criticara a violência exercida contra as manifestações de Maio 2023 no seu país— é um dos complementos à selecção oficial do Festival de Cannes (de 14 a 25 de Maio). Esses títulos foram hoje anunciados pela organização.