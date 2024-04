Sogrape declara 2022 um ano Vintage nas suas casas Porto Ferreira, Sandeman e Offley

A Sogrape declarou 2022 como ano Vintage para os seus vinhos do Porto, que comercializa sob as marcas Porto Ferreira, Sandeman e Offley, adiantando que chegam ao mercado em Setembro.

Em comunicado, a empresa refere que, depois de um ano vitícola com condições climatéricas favoráveis a uma maturação longa e equilibrada das uvas, os vinhos de 2022 apresentam-se "agora vinhos de excelente qualidade que reflectem a autenticidade e estilo de cada marca".

Vintage é considerada a categoria máxima do universo do vinho do Porto. Produzidos na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, o Douro, os vinhos do Porto Sandeman Quinta do Seixo Vintage 2022, Porto Ferreira Quinta do Porto Vintage 2022 e Offley Vintage 2022 vão chegar ao mercado em Setembro.

"Mais do que um marco no tempo e de um anúncio promissor, cada declaração de vintage é a celebração do melhor que a natureza nos oferece em anos excepcionais", afirma, citado no comunicado, o presidente da Sogrape, Fernando da Cunha Guedes.

De acordo com a Sogrape, a região do Douro viveu em 2022 um ano em que se combinaram uma série de factores meteorológicos favoráveis à maturação das uvas, designadamente um Inverno chuvoso, mas seguido de uma primavera e verão amenos.

Luís de Sottomayor, director de enologia da Sogrape responsável pelos vinhos do Douro e Porto, apontou para vinhos "com boa acidez e muito elegantes, que respeitam o histórico de excelência de colheitas anteriores".

"O Porto Ferreira Quinta do Porto Vintage 2022 e o Sandeman Quinta do Seixo Vintage 2022 são vinhos que reflectem a tipicidade do terroir de onde provêm. O primeiro é um vinho repleto de estrutura, profundidade e intensidade, enquanto o segundo se destaca pelo seu perfil elegante, harmonioso e complexo. O Offley Vintage 2022 também reflecte as características do ano climático, sendo um vinho com volume excecional e estrutura assinalável", explica o enólogo.

Fundada em 1942, a Sogrape detém anualmente mais de 1.600 hectares de vinha distribuídos por Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Nova Zelândia e está presente em mais de 120 mercados.