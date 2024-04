Penamacor estreia festival da chanfana da serra da Malcata

A “gastronomia genuína” celebra-se na freguesia de Meimão e chama à mesa as tradições locais. É o I Festival da Chanfana e, entre pratos, há caminhadas, concertos e artesanato. Dias 20 e 21 de Abril.

O município de Penamacor quer aproveitar as condições típicas e diferenciadoras da freguesia do Meimão, na serra da Malcata, para, no fim-de-semana, promover o I Festival da Chanfana, cozinhada na panela de ferro.

"É um evento que pode pegar de estaca, porque a freguesia tem condições típicas e diferenciadoras no concelho, muito ligada à criação de ovinos e caprinos, aos usos e costumes, e a uma gastronomia genuína", sublinhou, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Penamacor, António Beites.

Segundo o autarca deste concelho do distrito de Castelo Branco, o desafio foi feito pela Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Meimão (MADREC) e acolhida pelo município como mais uma forma de potenciar o turismo na região e também divulgar a paisagem natural da serra da Malcata.

Ao programa gastronómico estão associadas outras iniciativas, para dar ao evento outra abrangência, desde uma caminhada ou concertos, nomeadamente com a cantora Rebeca, na noite de sábado, exposições de artesanato, conferências e uma demonstração cinotécnica.

O I Festival da Chanfana do Meimão, prato confeccionado da forma tradicional, na panela no forno, quer dar a conhecer "a autenticidade dos sabores inspirados na tradição e a riqueza do património natural da região".

O certame pretende preservar, promover e afirmar a gastronomia local, para dinamizar o desenvolvimento económico do território e fomentar a manutenção dos rebanhos.

Além da chanfana de cabra, será possível também experimentar outros pratos enraizados localmente, como a sopa de grão e outros sabores locais.

Para António Beites, o evento, associado ao turismo de natureza, tem um potencial fabuloso de visitação.

Mais informações e programa completo no site da autarquia.