Sonae conclui compra da francesa BCF Life Sciences por 160 milhões

A Sparkfood, unidade de negócios da Sonae para a compra de empresas dedicadas a soluções alimentares sustentáveis e saudáveis, concluiu a aquisição da francesa BCF Life Sciences (BCF), que se dedica à produção de ingredientes para a indústria da nutrição.

De acordo com informação divulgada esta terça-feira pelo grupo português, a aquisição de uma participação de 89,1% na Diorren SAS, detentora da BCF, ascendeu a 160,5 milhões de euros.

A operação de aquisição pela Sonae (proprietária do PÚBLICO) já tinha sido anunciada em Fevereiro.

Na informação, o grupo liderado por Cláudia Azevedo dá conta que “a BCF continuará a ser gerida pela sua actual equipa de gestão, que reinvestiu na empresa um montante total de 19,7 milhões de euros e, em agregado, detém uma participação minoritária de 10,9%”.

O comunicado ao mercado dá ainda conta que “a aquisição da BCF está integralmente alinhada com a estratégia da Sonae para criar dentro da Sparkfood uma plataforma global na indústria de food tech, através da aquisição de empresas especializadas em ingredientes inovadores e de valor acrescentado, com forte know-how, experiência comprovada e posições de mercado relevantes”.

“Esta transacção enquadra-se também no compromisso da Sonae com um futuro mais sustentável, uma vez que representa um importante investimento na economia circular, e contribui também para a expansão da presença internacional do grupo”, lê-se no comunicado.