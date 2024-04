Astrónomos descobrem o maior buraco negro estelar da nossa galáxia

Os astrónomos identificaram o buraco negro estelar com mais massa da nossa galáxia, a Via Láctea, descoberto até à data. O buraco negro foi detectado com recurso a dados da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) e tem uma massa 33 vezes superior à do Sol.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt