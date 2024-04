Lota de Cascais renovada reabre ao público na terça-feira

A abertura da lota insere-se num plano de apoio à pesca e implicou investimentos da autarquia de Cascais de cerca de 1,250 milhões de euros na recuperação do edifício, que estava degradado.

A Lota de Cascais reabre ao público na terça-feira, passando a receber licitações de profissionais e do público em geral, depois de investimentos de cerca de 1,250 milhões de euros, anunciou a Câmara Municipal de Cascais (CMC).

"Esta abertura não revitaliza apenas o comércio local, mas também oferece uma oportunidade única para que o público em geral tenha acesso a uma selecção diversificada de pescado fresco, bastando para isso que faça inscrição prévia na plataforma da Docapesca", explicou a autarquia, numa nota. A CMC revelou também que pretende reforçar o compromisso com a sustentabilidade e a promoção de uma alimentação saudável na comunidade, pelo que vai dar o exemplo e comprar pescado na lota para fornecer escolas e Instituições de Solidariedade Social (IPSS), abrindo assim "a venda a mais compradores com o objectivo de valorizar o preço do pescado para os pescadores".

Segundo fonte da CMC, a abertura da lota insere-se num plano mais vasto de apoio à pesca e implicou investimentos, nomeadamente da autarquia, de cerca de 1,250 milhões de euros na recuperação do edifício da Docapesca, que estava muito degradado. Os investimentos incluem a compra, por 90 mil euros, de uma nova grua para carregar o pescado, que estará localizada em frente à lota, e 663 mil euros em equipamentos para a lota, como um tapete rolante e o sistema de frio.

A nova lota localiza-se em toda a parte de baixo do edifício, enquanto na parte de cima está localizado um restaurante do chefe Vítor Sobral, que utiliza o peixe fresco que chega ao local.