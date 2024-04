Lisboa quer duplicar valor da taxa turística de dois para quatro euros

A Câmara Municipal de Lisboa prepara-se para propor a duplicação do valor da sua taxa turística, passando o mesmo, se aprovado, a ser de quatro euros por cada pessoa, em vez dos actuais dois euros, numa permanência até sete noites. Essa é a importância estabelecida na proposta de revisão das tabelas, a ser colocada ainda a consulta pública, e cujo procedimento será levado a discussão e votação na reunião de vereação desta quarta-feira. De acordo com a mesma, o valor para a taxa aplicada a quem chegue à capital por via marítima será de dois euros, representando também uma duplicação do montante estabelecido em 2014, que era de um euro. Mas, na prática, esses dois euros já estão a ser cobrados aos turistas que aportam à cidade, tendo a colecta começado no início deste mês.

