Terça na TV: Prisão e Redenção entre a comédia de Carr e a história de Nadia

CINEMA

Gravidade

Hollywood, 16h30

Numa importante missão espacial, a inexperiente Dr.ª Ryan Stone e o veterano Matt Kowalski são surpreendidos por uma explosão que os lança no espaço. Sem contacto com a equipa de controlo, lutam pela sobrevivência enquanto lidam com traumas e se reinventam num cenário que deixa pouco lugar à esperança.

George Clooney e Sandra Bullock dão vida às únicas personagens deste intenso thriller psicológico, dirigido por Alfonso Cuarón e musicado por Steven Price. Conquistou sete Óscares.

O Corpo da Mentira

Hollywood, 23h20

Ex-jornalista ferido na Guerra do Iraque, Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) é recrutado pela CIA para descobrir um líder terrorista que opera na Jordânia. Para se infiltrar na rede, tem de conquistar os apoios do agente veterano da CIA Ed Hoffman (Russell Crowe) e do chefe das Informações da Jordânia, que pode não ser tão honesto quanto parece. Poderá Ferris confiar nos seus aliados sem pôr em risco toda a operação e a sua própria vida? Um thriller de acção realizado por Ridley Scott.

O Rio

AMC, 1h01

Sendo o filho mais velho de uma família pobre e numerosa, Aslan é incumbido de cuidar dos irmãos mais novos e fazê-los cumprir as tarefas atribuídas pelo pai. Mas tem dificuldade em fazer valer a sua autoridade. Tudo se agrava quando outro rapaz chega à aldeia e lhes mostra o seu tablet e jogos de computador. Fascinados com a tecnologia, os mais pequenos sentem-se atraídos pelo novo amigo e tornam-se cada vez mais desobedientes às ordens de Aslan. Essa circunstância, aparentemente banal, dará origem a uma tragédia.

Estreado em 2018, O Rio é o filme de Emir Baigazin que completa a trilogia iniciada com Lições de Harmonia (2014) e continuada em The Wounded Angel (2016), em que o realizador cazaque se debruça sobre as dificuldades das populações das zonas rurais do seu país.

SÉRIE

Prisão e Redenção

RTP2, 22h01

Chega à RTP2 a série antológica ambientada no sistema prisional britânico. Criada por Jimmy McGovern e saída dos estúdios da BBC, ganhou dois Baftas e arrancou elevadíssimas notas da crítica.

Na primeira temporada, os louvores recaíram sobretudo sobre as prestações dos actores que a protagonizam: Sean Bean na pele de um recluso corroído pela culpa e Stephen Graham na farda de um agente prisional consumido por um dilema. A sua história desenvolve-se em três episódios, para ver diariamente até quinta-feira.

Foto Prisão e Redenção BBC Studios

DOCUMENTÁRIOS

Histórias Amaldiçoadas

História, 22h15

Estreia. O suposto feitiço de uma múmia da Idade da Pedra, os gritos que parecem vir de uma cidade afegã abandonada, o rasto macabro de um diamante raro, a protecção sinistra dos túmulos egípcios... Até as ossadas de Shakespeare entram nestas Histórias Amaldiçoadas, uma série de meia-dúzia de episódios, para ver à terça, sempre aos pares.

Nadia

RTP2, 23h

De refugiada afegã a estrela do futebol feminino, esta é a história de Nadia Nadim, contada num documentário realizado por Anissa Bonnefont. Nadia saiu do país natal, ainda menina, com a mãe e as irmãs, em fuga dos taliban que executaram o seu pai. Na Dinamarca, o seu país adoptivo, viria a singrar na sua paixão, o futebol. Assim que conseguiu a nacionalidade dinamarquesa, tornou-se a primeira imigrante a jogar pela selecção.

Actualmente, aos 36 anos, alinha pelo AC Milan, depois de ter passado por clubes como Manchester City ou Paris Saint-Germain. Fora das quatro linhas, formou-se em medicina, ambiciona ser cirurgiã e é activista pela educação e emancipação de meninas e mulheres. Em 2018, foi considerada pela Forbes a 20.ª figura feminina mais poderosa do desporto a nível mundial.

COMÉDIA

Jimmy Carr: Natural Born Killer

Netflix, streaming

Estreia. Controlo de armas, religião, cultura do cancelamento e consentimento. Eis os temas elencados na sinopse do novo especial de stand-up de Jimmy Carr, humorista britânico para quem nenhum assunto é demasiado sensível. É mestre em one-liners, exímio na entrega deadpan e especialista em “refutar a ideia de que, hoje em dia, não se pode brincar com nada”.