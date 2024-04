Com mil diabos!

O Sr. Passos Coelho saiu da toca onde se tinha enfiado há anos, oito precisamente, para nos dar a conhecer as suas cogitações sobre as coisas da vida. Arengou que o novo Governo devia aproximar-se do Chega, dissertou sobre as liberdades de género e remeteu a mulher de volta aos tachos onde sempre esteve e de onde nunca devia ter saído. De uma só penada, tal como aprendiz de feiticeiro, acordou todos os demónios e toda a corte de doentes que a humanidade já inventou. Travestido de guru já nos tinha prometido “que o diabo vinha lá” mas, desta vez abusou. Com tamanha diabrete à solta, vai ter com que se entreter durante largos tempos… e, talvez, deixar-nos em paz!

José Carlos Almeida, Aveiro

O furor à volta do livro Identidade e Família

Não sei porque vai por aí tanto furor, berraria e contestação ao livro Identidade e Família. Estamos numa sociedade democrática, aberta, onde as pessoas podem (e devem) exprimir a sua opinião sem serem estigmatizadas. Assim como a esquerda radical e certos elementos pseudo-esquerdistas do PS podem ser sensíveis e levam muito a peito as questões fracturantes como a identidade de género, o uranismo, o safismo o género não binário, a transexualidade e demais temas polémicos, do mesmo modo pessoas que não se revêem na visão daqueles que insistem em impor um certo way of thinking, um certo modus vivendi que está longe de ser a normatividade também os cidadãos que valorizam a heterossexualidade, que têm um conceito tradicional de família basicamente estruturada no homem, na mulher e nos filhos (se os houver), também têm o direito de exprimir o seu desagrado e refutar “colonizações ideológicas” vertidas em “novas formas de família”.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O livro

​Na apresentação do livro Identidade e Família, escrito por 24 personalidades de diversos quadrantes, Passos Coelho afirmou que: "As políticas públicas muitas vezes desconsideram a família e isso não é bom.” Tem toda a razão o antigo primeiro-ministro. As políticas públicas no tempo da intervenção do FMI (2011-2014) destruiu muitas famílias. O desemprego, os cortes salariais e o custo de vida levaram a insanáveis desentendimentos familiares. Então se considerarmos a emigração indicada por Passos Coelho para muitos jovens casados, o empenho familiar ruiu. Lembram-se de quando Passos Coelho afirmou ir mais além do que a troika?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Cidade ao abandono

À medida que os anos passam, as ruas de Sines vão ficando cada vez mais degradadas, bastando que os cidadãos residentes em determinadas artérias da cidade se recordem de há quantos anos as mesmas estão num estado lastimável, e sem a devida atenção por parte de quem tem o dever da sua reparação, mas onde a pintura do asfalto parece ser a forma encontrada de mascarar a imagem pouco realista da cidade de Sines.

Com o mar a perder de vista, e um porto de águas profundas que recebe centenas de navios por ano, a riqueza industrial de Sines contrasta com a falta de visão para os problemas de uma cidade com edifícios históricos votados ao abandono, estacionamento abusivo onde permanecem viaturas abandonadas, degradação das ruas, uma sinalética para o trânsito que precisa ser actualizada, jardins pouco cuidados e a falta de segurança que se vai sentindo cada vez mais, são um postal que deveria alertar os responsáveis locais para fazer melhor.

Américo Lourenço, Sines

A rejeição do PCP

A moção de rejeição do PCP ao programa do Governo, conhecida antes de se conhecer o dito programa, vem confirmar uma postura deste partido que lhe tem vindo a dar uma cada vez maior rejeição deste país ao Partido Comunista. Quando em resultado das primeiras eleições do pós-25 de Abril este partido obteve na casa das quatro dezenas de deputados e neste momento restam-lhe apenas 10% desse número, deveria ser caso para reflectirem e mudarem o eterno discurso dos trabalhadores e do povo (não são as mesmas pessoas?). Convencidos de que a adesão popular à Festa do Avante! e às propostas de greves levadas a cabo pela CGTP representam um elevado número de simpatizantes que se reflecte nos resultados eleitorais. Basta ver o que tem vindo a acontecer nos partidos comunistas por essa Europa fora. Se não mudarem o seu comportamento, terão cada vez maior rejeição do povo e chegará à sua extinção e a sua história na democracia acaba. Pelos vistos, o Bloco de Esquerda está a querer seguir o mesmo caminho. Terá igual destino, pois o percurso é idêntico.

António Barbosa, Porto