1. As chancelarias ocidentais estiveram com as luzes todas acesas durante a noite de sábado para domingo passado. O mundo, depois do ataque iraniano a Israel, ficou ainda mais perigoso. Até agora, Israel e o Irão travaram uma guerra na sombra, que acaba de explodir à luz do dia. A preocupação passou a ser como evitar uma escalada de consequências imprevisíveis.

