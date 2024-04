Tsitsipas conquista o terceiro título no Mónaco

Foi uma semana perfeita para Stefanos Tsitsipas: derrotou três adversários do top 10 o que não acontecia no mesmo torneio desde o Verão de 2018, e conquistou pela terceira vez nos últimos quatro anos, o Rolex Monte-Carlo Masters. O grego de 25 anos figura agora no palmarés do centenário evento entre os grandes nomes da terra batida, atrás do “rei da terra batida”, Rafael Nadal (11 títulos entre 2005 e 2018) e ao lado de Ilie Nastase (1971-1973), Bjorn Borg (1977-1980) e Thomas Muster (1992-1996), com três troféus cada.

“Estar de volta ao pódio é muito especial. E este terceiro título é mais especial do que o primeiro e o segundo”, admitiu Tsitsipas, que desde 2022 que não conquistava um grande título. O tri-campeão chegou ao Mónaco no 12.º lugar do ranking, com 11 encontros ganhos em 17 disputados em 2024, mas foi somando vitórias importantes, sobre Alexander Zverev (5.º), Jannik Sinner (2.º) e, na final, Casper Ruud (10.º), por 6-1, 6-4.

Na final entre dois tenistas que há oito anos se defrontaram pela primeira vez no circuito “futures”, Tsitsipas foi destemido a impor o seu ténis e o mais determinado nos pontos importantes, ao concretizar quatro de oito break-points; já Ruud não aproveitou nenhuma das oito oportunidades de break.

Depois de conquistar o 11.º título da carreira e terceiro da categoria Masters 1000 – a juntar aos de 2021 e 2022, em Monte-Carlo – Tsitsipas reentra no top 10 e vai, tal como Ruud, competir esta semana no Barcelona Open Banc Sabadell, torneio ATP 500 que terá como tenista mais cotado Andrey Rublev (6.º), devido à desistência do lesionado Carlos Alcaraz (3.º).

No Oeiras Open 125, torneio do ATP Challenger Tour, Pedro Araújo, Tiago Pereira, João Domingues e Francisco Rocha não conseguiram ultrapassar a primeira eliminatória do qualifying, pelo que a representação portuguesa no quadro principal ficará a cargo de Henrique Rocha, Gastão Elias, Jaime Faria, Frederico Silva, com estes dois últimos a entrar em acção já esta segunda-feira.

No WTA 125 Oeiras Ladies Open, que decorre igualmente nos courts do Jamor, já se sabe que haverá uma portuguesa na segunda ronda, pois o sorteio ditou para a ronda inaugural o duelo entre Matilde Jorge (551.ª) e Ana Filipa Santos (1112.ª), marcado para as 10 horas de segunda-feira. No dia seguinte, a número um lusa, Francisca Jorge (190.ª) defronta Anastasia Zakharova (154.ª) e Maria Garcia (1343.ª) enfrenta Harriet Dart (88.º).