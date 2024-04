Cesteiro que faz um cesto...

Ficámos a saber através de um artigo de Helena Pereira e Ana Sá Lopes, que saiu no PÚBLICO de 9 de Abril, que há uns meses o Presidente condecorou com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, a mais alta insígnia da Liberdade, o marechal Spínola, apesar de este ter tido uma expressiva actuação contra-revolucionária no pós-25 de Abril, na intentona de 11 de Março, e de ter sido fundador do Movimento Democrático pela Libertação de Portugal (MDLP), uma organização terrorista de extrema-direita ligada a atentados bombistas. Abriu assim caminho para a saída do armário de outros esqueletos esquecidos.

Marcelo Rebelo de Sousa actuou na sombra, pois não divulgou convenientemente a condecoração, só agora tornada pública por investigação jornalística. Este comportamento não é de estranhar para quem conheça bem o perfil do Presidente, mas agora a notícia é particularmente relevante para os defensores da tese de um golpe judiciário com a conivência do Presidente, que levou à queda de um Governo maioritário, a meio da legislatura; para esses, é apenas mais uma confirmação de que temos um Presidente capaz de uma manobra de bastidores para colocar no Governo o partido de que foi líder.

E perante mais “um caso”, desta vez sem fantasias do Ministério Público, pois foi apanhado em flagrante, invocam o ditado: cesteiro que faz um cesto faz um cento.

José Cavalheiro, Matosinhos

Um novo marxista

Ouvida a palestra de apresentação de um livro feita por um ex-primeiro-ministro, não se acredita. Então não é que, pretendendo ultrapassar a direita pela direita, debita torrencialmente a seminal obra de Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade e do Estado? Por isso, a livraria alemã... Excelente leitura, mas estava longe de o ver a fazer pura apologia do marxismo; quanto à colectânea de safra de velhos prussianos, está muito bem, opondo-se à juventude hegeliana, revertendo a marcha progressista da histórica razão dialéctica. Marcha à ré, a todo o vapor.

Maria Afonso, Lisboa

A única democracia do Médio Oriente

Está generalizada entre nós a ideia de que Israel é uma democracia, a única democracia do Médio Oriente. Essa representação, que tem servido para atenuar (ou mesmo desculpar) a gravidade do massacre que ocorre em Gaza, deve, pelo respeito que nos merecem palestinianos e israelitas que têm sofrido as consequências do não-alinhamento nessa narrativa, ser questionada.

Será democrático um Estado que coloniza um povo, que até tem um Estado, e o mantém segregado? É isso que acontece na relação entre Israel e a Palestina. O supremacismo e o apartheid não são menos cruéis na Cisjordânia do que foram na África do Sul. Será democrático um Estado que expulsa das suas terras o povo indígena que as ocupava desde tempos imemoriais? Face ao que vemos Israel fazer na Cisjordânia e em Gaza, o colonialismo português, não o sendo, até parece benévolo. Será democrático um regime que favorece uma etnia perante a lei? Os judeus são claramente privilegiados em Israel e na Cisjordânia. Algo tão simples como comprar ou arrendar um pedaço de terra para fazer uma horta está praticamente vedado aos árabes israelitas no seu país.

Será democrático um regime que, em guerra contra uma população que foi expulsa da sua terra, extermina as suas crianças (já foram mortas cerca de 15.000), aprofundando as sementes do ódio e inviabilizando um futuro minimamente pacífico?

Não tenho ilusões a respeito da “democracia” israelita. Como também as não tenho sobre a possibilidade de convivência harmoniosa entre israelitas e palestinianos.

Luís Pardal, Lisboa

SNS24 e 112

Uma pessoa da minha família residente em Ourém teve necessidade de assistência médica a a família chamou o 112, que a levou para o Hospital de Leiria. Aí, esperou largas horas porque passavam à sua frente pessoas que tinham recorrido ao SNS24. Teve de desistir e recorrer à medicina privada. Para que serve então o 112? Os hospitais não verificam a urgência de cada caso, mas apenas a entidade que os transporta?

Vítor Macieira, Casal dos Bernardos