Mário Soares e o 25 de Abril. Qual o seu papel na política internacional?

Esta semana o podcast Diplomatas explora o papel de Mário Soares na definição da política externa de um país acabado de sair da ditadura. E reflecte sobre as escolhas que a liberdade permitiu.

Mário Soares e o 25 de Abril, da autoria de David Castaño, procura descrever e analisar de forma sucinta e acessível o papel desempenhado pelo líder do Partido Socialista nos momentos-chave da transição democrática e compreender de que forma as suas acções influenciaram o rumo dos acontecimentos político-militares nesses meses decisivos para a definição do novo regime.

É a partir do livro que viajamos neste episódio. Que papel teve Mário Soares na definição da política externa de um país acabado de sair da ditadura? E como era visto Portugal lá fora?

