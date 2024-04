As forças vivas

Preocupa-me viver num país que se orgulha do progresso, de que foi capaz e daquele que deu ao mundo e que, nos últimos tempos, parece andar para trás. E não estou a falar de PIB ou rankings, estou a falar de direitos fundamentais. Anos a fio a lutar pela liberdade e garantias das pessoas, e em que se confia na vontade e bom senso das pessoas e que estas sabem aquilo que querem para si mesmas.

Exemplos? A despenalização da IVG não obriga ninguém a abortar, mas dá essa hipótese. O fim do Serviço Militar Obrigatório não proíbe ninguém de ingressar nas Forças Armadas, só não obriga. Andam a querer fazer das pessoas estúpidas ao dar entender o contrário. Não podemos aceitar e os dados estão com os progressistas. Os factos não podem ser maquilhados. Factos são factos. Não é uma questão de storytelling.

Pedro Passos Coelho quer apanhar a boleia de um milhão de pessoas que votaram no Chega e ainda daqueles que, dentro do PSD, ainda o idolatram. O ex-primeiro-ministro quer aparecer como a grande figura da direita, num tempo em que o extremismo está em força e já tem os olhos postos nas presidenciais.

Pedro Perdigão, Lustosa

A bola amarela e o cancelamento de Portugal

Tivéssemos algum brio como povo e não nos falhariam as palavras de Fernando Pessoa sobre a bandeira nacional da República: “E o regime está, na verdade, expresso naquele ignóbil trapo que, imposto por uma reduzidíssima minoria de esfarrapados morais, nos serve de bandeira nacional – trapo contrário à heráldica e à estética, porque duas cores se justapõem sem intervenção de um metal e porque é a mais feia coisa que se pode inventar em cor. Está ali contudo a alma do republicanismo português – o encarnado do sangue que derramaram e fizeram derramar, o verde da erva de que, por direito mental, devem alimentar-se.”

O alcance, o sentido do logótipo encolhido escapará aos ingénuos. A nódoa amarela é ideológica – aliás, religiosa. É por isso que a reversão causa tanto rasgar de vestes e ranger de dentes. A índole é candidamente declarada no manual de aplicação da identidade visual do governo da República. O ovo estrelado, a bola amarela, o pompom (consoante a interpretação) é mais “inclusivo, plural e laico”.

Traduzindo, o escudo com as armas de Portugal, o último vestígio iconográfico de um país antigo, é “fascista”. Sobretudo – deduz-se – nas suas referências cristãs. A história, a identidade, a cultura de Portugal são intrinsecamente “intolerantes” e “excludentes”. Devem ser canceladas, abolidas e substituídas por uma mixórdia mais “inclusiva” e amarelóide. Só assim se abrirá alas para algo que ninguém sabe o que é – como diz Graça Castanheira, “um mundo nunca antes praticado” – mas não faz mal, porque essa nulidade é o Futuro e o Progresso.

Não surpreende que seja um design tão premiado, nos concursos de parolice internacional. O jacobinismo é a religião da maioria e a bola amarela a declinação de um dos credos fundamentais do regime: “E do passado façamos tábua rasa!” Acontece que neste gesto anulatório se encontra a raiz do terror e do totalitarismo, como ilustra abundantemente a história. A bola amarela manifesta concisamente a autêntica ameaça fascista do presente.

Manuel Ribeiro do Vale, Lisboa

Guerra e civilização

Todos queremos um Serviço Nacional de Saúde mais abrangente e desenvolvido, e por ele lutamos, mas uma guerra estoira-o num instante, todos lutamos por uma bom sistema de ensino, mas uma guerra facilmente destrói as escolas e a própria vida das crianças e jovens que lá estejam dentro; temos orgulho nas nossas grandes obras públicas, nos nossos monumentos, nas nossas estruturas viárias, mas nada disto resiste a bombas convencionais ou nucleares; defrontamo-nos no presente com o vital problema de assegurar a preservação ambiental, mas uma guerra é um factor que, pelo contrário, agravará clamorosamente a crise do ambiente; e alguém duvidará de que a carência de habitações acessíveis com uma guerra se exponenciará, gerando a degradação das condições de vida? E se, mesmo constitucionalmente, o direito à vida humana é inviolável, será que não é crime admitir a morte ou a incapacitação decorrentes de uma guerra?! E se todos têm direito a constituir família, como poderá conceber-se uma guerra que, pela sua natureza, pode matar os nossos filhos, pais, irmãos, cônjuges?! Se nos é imprescindível preservar o nosso parque industrial e comercial que muitos anos levou a edificar, certo é também que uma guerra pode destruí-lo e aniquilar a sua capacidade produtiva e distribuidora.

Por tudo isto se conclui que a guerra é a antítese da civilização, é um regresso à barbárie. Basta ver o que se passa em Gaza. Porque é que agora as grandes potências tanto falam em guerra? Só os produtores de armamento agradecem.

António Reis, Vila do Conde