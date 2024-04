O.J. Simpson morre aos 76 anos

O.J. Simpson morreu, esta quarta-feira, aos 76 anos. A informação foi avançada através de uma publicação na página do próprio na rede social X (antigo Twitter). O antigo jogador de futebol americano tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata no início de 2024.

"A 10 de Abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu na batalha com o cancro. Estava rodeado pelos filhos e netos. Neste tempo de transição, a família pede que respeitem os desejos de privacidade e elegância", pode ler-se na nota publicada na página de O.J. Simpson, missiva assinada pela família.

O.J. Simpson através de uma carreira desportiva de sonho, mas poucos lembram o antigo jogador pelas habilidades demonstradas no futebol americano. Em 1994, o antigo jogador foi acusado das mortes da ex-mulher, Nicole Brown, e de Ronald Goldman, amigo desta. Foi absolvido pelo júri, mas são muitos os que duvidam da verdadeira inocência de O.J. Simpson. O veredicto causou ondas de indignação, com o jogador de futebol americano a ser para sempre relembrado pela ligação a este processo.

O caso de duplo homicídio não seria, contudo, a última vez que O.J. Simpson se via a braços com a Justiça norte-americana. Em 2008, 13 anos depois deste caso, a antiga estrela de futebol americano seria detida por rapto e assalto à mão armada. O.J. foi condenado a 15 anos de prisão em Las Vegas, saindo em liberdade após nove anos de prisão.

Nos relvados de futebol americano, O.J. Simpson jogou durante 11 épocas na posição de running back, carreira maioritariamente passada ao serviço dos Buffalo Bills. É considerado um dos melhores jogadores de sempre para a sua posição, com a NFL (liga de futebol americano) a inclui-lo no chamado "hall of fame" [corredor da fama], lista que reúne os melhores jogadores.

Chegou por três vezes ao Super Bowl e conseguiu vencer por uma vez o título da NFL.