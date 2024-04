EUA e Japão reforçam cooperação militar e deixam avisos à China

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, assinaram na quarta-feira quase 70 acordos, em Washington D.C., tendo em vista o reforço da cooperação entre os países em matéria militar e securitária, mas também nos sectores da energia, da inteligência artificial, da economia e da exploração espacial.

“Trata-se da melhoria mais significativa da nossa aliança desde que foi estabelecida”, garantiu o anfitrião norte-americano, depois de quase duas horas de reunião com o chefe do Governo japonês na Sala Oval da Casa Branca.

A aliança entre EUA e Japão, insistiu Biden, citado pelo jornal japonês Nikkei, “nunca foi tão forte em toda a [sua] História”.

Entre os acordos de cooperação que foram assinados pelos dois líderes, destacam-se a criação de um comando militar conjunto para as respectivas forças militares destacadas no Japão; o desenvolvimento de uma nova rede de defesa antiaérea, também com a participação da Austrália; e a participação de astronautas japoneses em missões da NASA na Lua.

Biden e Kishida conversaram sobre vários temas da actualidade internacional, nomeadamente sobre a guerra na Ucrânia e a guerra na Faixa de Gaza, com o primeiro-ministro japonês a dizer que aquilo que a Rússia está a fazer no território ucraniano “hoje” pode fazer “amanhã no Extremo Oriente”.

Kishida também revelou estar determinado em convencer Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, a encontrar-se pessoalmente consigo, para que se discutam soluções para neutralizar a ameaça nuclear de Pyongyang; e Biden disse que o apoia nessa demanda.

Os dois dirigentes focaram-se, no entanto, em temas relacionados com os desafios conjuntos na região alargada do Indo-Pacífico, assumindo que o poderio económico, militar e geopolítico da República Popular da China é o maior deles.

EUA, Japão e os seus aliados acusam a China de estar a expandir a sua presença militar nas zonas disputadas do mar do Sul da China e do mar Oriental da China e criticam Pequim pela pressão exercida sobre Taiwan, a ilha governada de forma autónoma desde 1949 que o Governo de Xi Jinping reivindica como província chinesa.

“Quaisquer tentativas unilaterais para alterar o statu quo através da força ou da coerção são totalmente inaceitáveis”, defendeu Kishida, referindo-se à questão taiwanesa, assegurando que o Japão “responderá” a tais “tentativas”. Horas antes, Xi tinha recebido o ex-Presidente nacionalista de Taiwan, Ma Ying-jeou, em Pequim, e defendido a “reunificação” entre Taiwan e a China.

Uma fonte da Administração Biden disse à CNN que todas as iniciativas desta visita de Kishida a Washington fazem parte de um “esforço militar, diplomático e estratégico concertado” para “contrariar os esforços chineses para isolar os aliados” dos EUA.

“A ideia de mudar para uma arquitectura estratégica multilateral (…) é inverter o guião e isolar a China”, afirmou o responsável norte-americano.

Alargamento do AUKUS?

Para esta quinta-feira está prevista uma intervenção do primeiro-ministro do Japão no Congresso norte-americano e ainda uma cimeira a três, focada nos desafios à “liberdade de navegação” no mar do Sul da China, com Ferdinand Marcos Jr., Presidente das Filipinas, a juntar-se a Joe Biden e a Fumio Kishida em Washington.

Resta saber se, no final destes dois dias de intensa actividade diplomática nos EUA, haverá novidades sobre um possível alargamento do AUKUS a novos aliados, como foi noticiado nos últimos dias pela imprensa britânica e norte-americana.

Fundada em 2021 por EUA, Reino Unido e Austrália, a parceria militar para o Indo-Pacífico AUKUS é vista como uma ferramenta de contenção da China na região e tem como primeiro e principal objectivo o fornecimento de uma frota de submarinos nucleares à Marinha australiana a partir de 2030.

Na segunda-feira, os ministros da Defesa dos três países fundadores revelaram que foram iniciadas consultas com “parceiros” do AUKUS, nomeadamente com o Japão, para futuras cooperações, sem referir, no entanto, a hipótese do alargamento.

Nos últimos dias, porém, fontes com conhecimento sobre o processo disseram que os Estados-membros do AUKUS ponderam abrir o chamado “segundo pilar” da aliança, relativo à partilha de tecnologia militar avançada, como a computação quântica, o armamento hipersónico ou a inteligência artificial, a novos parceiros.

Uma fonte da Administração norte-americana disse à agência noticiosa Yonhap que, para além do Japão, Washington, Londres e Camberra estão a ponderar admitir a Coreia do Sul, o Canadá e a Nova Zelândia como possíveis reforços do “segundo pilar” do AUKUS.