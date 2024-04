Insultar os eleitores

Na segunda-feira, apresentando o livro Identidade e Família, Pedro Passos Coelho (P.P.C.) prosseguiu a sua aproximação ao Chega (depois da associação que fez, durante a campanha eleitoral, entre imigração e percepção de insegurança, sem qualquer base factual) e defendeu acordos entre o PSD e aquele partido, para não desperdiçar "a plataforma comum de entendimento" entre ambos e não "insultar" os que votaram no último.

Por um lado, a "plataforma comum" entre os dois partidos está longe de existir, desde logo em domínios nucleares (respeito por minorias, liberdades cívicas, qualidade da democracia, etc.). Por outro, a infausta hipótese de o PSD se aliar ao Chega, depois de meses a prometer o contrário, seria o fim da sua credibilidade por longos anos, enganando a maioria que lhe deu a hipótese de governar. Pior do que o (justo ou injusto) dano em várias franjas do eleitorado provocado pela intervenção da troika em Portugal, durante o Governo do próprio P.P.C., ainda hoje evidente.

Tomás Júdice, Lisboa

Passo Coelho e a família

Passos Coelho reapareceu para mostrar que está vivo, talvez para num futuro não muito distante ser candidato a qualquer cargo de relevância política. Veio defender os valores conservadores da família. Dar expressão aos valores da família, teve como objectivo aliar os valores de que comungam o PSD-CDS-IL-Chega. A defesa dos valores da família vêm em resposta a algum desnorte da esquerda, especialmente do PS, que tem vindo a defender valores mais comuns com os do BE. A defesa destes valores, quer os da direita conservadora, quer os da esquerda PS-BE, parece que estão a desviar o povo das questões centrais da direita e da esquerda, tais como: os direitos laborais, a propriedade dos meios de produção e outras questões económicas fundamentais para a vida das pessoas. Passos está especialmente a tentar fazer esquecer a sua governação de má memória entre 2011 e 2015. Basta lembrar que nesse período tivemos um desemprego de 17%; perda de direitos laborais como nunca tinha acontecido desde o 25 de Abril; privatizações ao desbarato das grandes empresas públicas. Terá sido isto um governo de valores nacionais e da família, defendidos agora por Passos Coelho?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Passos saiu do armário

Finalmente, Passos Coelho reafirmou anteontem, de forma categórica e para que ninguém tivesse dúvidas, que, se ele fosse primeiro-ministro, se coligava com o Chega. Passos mostrou agora, de uma forma clara e transparente, o que pensa sobre os pensamentos racistas e xenófobos de André Ventura. Passos que forçar Luís Montenegro a dar o dito por não dito, não cumprindo assim a palavra dada durante a campanha eleitoral. Espero que os portugueses amantes da liberdade conquistada no 25 de Abril tenham percebido, de uma vez por todas, qual é o verdadeiro pensamento do antigo primeiro-ministro sobre os vários temas que interessam à sociedade portuguesa e a sua visão retrógrada sobre muitos deles. Passos Coelho, embora tenha reafirmado anteontem que é do PSD (será mesmo?), mostrou claramente que tem ambições politicas e que para isso conta com a direita radical. Espero, sinceramente, que Montenegro cumpra a palavra dada, pois os princípios ideológicos do PSD de Sá Carneiro, Pinto Balsemão e tantos outros não são compatíveis com os de Ventura.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Oposição, precisa-se!

Com a balança parlamentar a pender, inequivocamente, para a direita, as esquerdas voltam ao lugar de oposição que deixaram há (quase) uma década. O PS tem pela frente muitos encontros ao centro, e cabe aos que perfilam à sua esquerda reavivar a natureza oposicionista que o Costismo amansou. Em tempos em que lutam para sobreviver, esfriada qualquer ambição expansionista, pede-se oposição ideológica enérgica, e, para tal, é imperativo deixar de parte a subserviência ao PS, que nada faz senão admitir ao eleitorado que votar num é votar no outro. Pede-se luta política efectiva e não demonstrações vazias de antidireitismo, cujos efeitos estão à vista. No ano em que a revolução celebra o apogeu da meia-idade, é urgente garantir que o cravo não desbota em rosa.

Carlos Castro, Azurém

​Eugénio Lisboa

Eugénio Almeida Lisboa foi ensaísta e crítico literário, especialmente vocacionado em José Régio. Porventura o mais habilitado. Perdemos um dos nossos melhores. Foi lúcido, cultivava o rigor, a seriedade e a objectividade, sendo frontalmente sábio. Tive o grato privilégio e prazer de o ouvir algumas vezes em conferências sobre Régio no auditório do belo Museu Ferreira de Castro, em Sintra. Perguntávamo-nos: como é possível este escritor, poeta, declamador e estudioso ser uma enciclopédia ambulante? Sim, era possível. Lisboa foi! Amo a sua obra.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas