Parque dos Príncipes recebe duelo com ADN de La Masia

Os pratos principais do menu dos quartos-de-final da Liga dos Campeões 2023/24 foram servidos na terça-feira, com a entrada em cena de três dos quatro principais favoritos a vencerem a competição (Real Madrid, Manchester City e Bayern Munique), mas esta noite a segunda ronda da Champions volta a reunir ingredientes para mais dois grandes jogos. Se em Madrid o duelo entre o Atlético e o Borussia Dortmund coloca frente a frente os dois clubes que, em teoria, têm menos trunfos para chegarem à final de 1 de Junho em Wembley, no Parque dos Príncipes o Barcelona é uma séria ameaça ao crónico candidato Paris Saint-Germain.

Em Paris, o confronto entre o campeão francês e espanhol foi preparado por dois antigos colegas de equipa (Luis Enrique e Xavi Hernández) com todo o cuidado e antecedência, mas por motivos diferentes: o Paris Saint-Germain tem o título em França no “bolso”; para o Barcelona a reconquista do campeonato já é uma miragem.

Assim, com a Liga dos Campeões a ser a prioridade para os clubes e com dois treinadores com o ADN de La Masia, a academia dos “blaugrana”, no Parque dos Príncipes espera-se um jogo sem amarras defensivas, conforme afirmou Luis Enrique: “Somos duas equipas com a mesma ideia. Somos ofensivos e queremos recuperar a bola rapidamente. Este é o nosso objectivo.”

No reencontro com o clube onde jogou e onde foi treinador, o técnico espanhol, que deverá apostar de início em três portugueses (Danilo, Nuno Mendes e Vitinha), rejeitou que os parisienses tenham o rótulo de favoritos, uma vez que “quando a bola começa a rolar é quando é importante. Quem for mais agressivo e eficaz terá mais hipóteses.”

Após quatro anos sem marcar presença nos “quartos”, Xavi diz que o duelo desta quarta-feira será encarado pelo Barcelona com “emoção” e confiança: “Já disse há algumas semanas que poderíamos sonhar, que há esperança. Chegamos no melhor momento da temporada.”

Com apenas um português provável no “onze” catalão – Cancelo deve ser titular e João Félix começar no banco -, Xavi mostrou esperança no regresso em Paris de Pedri e De Jong: "Salvo surpresa, porque ainda há um treino, estarão disponíveis e depois decidiremos.”

Em Madrid, o duelo entre Atlético e Borussia pode assinalar mais um marco importante na carreira de Diego Simeone. Após chegar aos 100 jogos na Champions como treinador do Atlético na primeira mão dos oitavos-de-final, o argentino atingirá nesta quarta-feira as cinquenta vitórias na competição se derrotar os alemães, que, na Bundesliga, estão em dificuldades: ocupam a quinta posição, fora dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.

Os dois jogos que fecham a primeira mão dos quartos-de-final, tal como os que se realizaram ontem, vão disputar-se debaixo de uma séria ameaça de terrorismo. A fundação Al Azaim, que tem feito a divulgação de mensagens do grupo terrorista Daesh, partilhou na segunda-feira uma mensagem com o título 'Kill them all' (Matem-nos a todos, em inglês) e onde é possível ver imagens dos estádios dos jogos da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Perante isto, o governo francês anunciou um “reforço considerável” da segurança em Paris para receber o jogo PSG-FC Barcelona, enquanto Espanha encontra-se no nível 4 de 5 de alerta antiterrorista.