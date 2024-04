PJ deteve suspeito de ter matado homem com seis tiros no bairro de Ramalde, no Porto

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira a detenção, em Braga, de um jovem de 28 anos que terá matado, na via pública, um outro homem com seis tiros. O crime ocorreu no início da semana passada no bairro de Ramalde, no Porto.

Segundo o comunicado da Judiciária, o detido é suspeito de “diversos crimes de homicídio”, tanto na forma consumado como na forma tentada, bem como de um crime de coacção.

“O suspeito está fortemente indiciado pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido no passado dia 29 de Março, no bairro de Ramalde, no Porto. A vítima foi atingida na via pública com seis disparos de arma de fogo, tendo morte imediata”, lê-se na nota.

Desde então que o suspeito se ausentara para parte incerta, tendo sido localizado pela directoria do Norte da PJ nesta madrugada, na sequência de diversas diligências de investigação.

A 13 de Fevereiro, o mesmo suspeito, munido de uma arma de fogo, terá coagiu um condutor de uma viatura a transportá-lo a um local onde sabia que se encontravam dois homens com quem teria divergências associadas ao tráfico de estupefacientes.

“Ao chegar ao local, disparou na direcção das vítimas, sendo uma atingida com gravidade num braço e na região abdominal, pelo que necessitou de assistência hospitalar”, precisa o comunicado.

O detido vai ser presente a um juiz de instrução para realização do primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção.