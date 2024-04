Marcelo condecorou António de Spínola às escondidas

No dia 5 de Julho, Presidente condecorou com o Grande Colar da Ordem da Liberdade os marechais António de Spínola e Francisco Costa Gomes. Mas ninguém soube porque a Presidência não quis revelar.

António de Spínola, o primeiro Presidente da República depois do 25 de Abril, foi condecorado com o Grande Colar da Ordem da Liberdade pelo Presidente da República a 5 de Julho passado. A questão é que a condecoração póstuma do autor do “Portugal e o Futuro” foi feita na “clandestinidade”, não tendo a Presidência dado qualquer notícia do facto.