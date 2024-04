Portugal quer mais Europa?

Os portugueses são chamados a decidir, no próximo dia 9 de Junho (precisamente daqui a dois meses), que futuro querem para a Europa e que papel entendem que Portugal deve assumir no processo de integração europeia. É a nona vez que se realizam eleições para o Parlamento Europeu no nosso país e importa recordar que, há cinco anos, tivemos a mais baixa participação eleitoral de sempre, com 30,7% de votantes, muito longe dos 72% das primeiras eleições. Nós, cidadãos portugueses e europeus empenhados no aprofundamento da integração europeia de Portugal, não nos conformamos com estes níveis de abstenção. Estamos empenhados na mobilização dos portugueses, não apenas para o voto no próximo dia 9 de Junho, mas sobretudo para uma cidadania europeia mais activa e mais informada, todos os dias.

