Teresa Gonçalves apresenta pedido de demissão após um ano de presidência da SATA

Teresa Gonçalves, a actual presidente da companhia aérea açoriana SATA, apresentou o seu pedido de demissão do cargo. Os motivos para a decisão são "pessoais", anunciou esta terça-feira o Governo Regional dos Açores.

"O Governo Regional dos Açores informa que a doutora Teresa Gonçalves solicitou a sua demissão do cargo de presidente do conselho de administração da SATA Holding, alegando motivos pessoais", adianta o executivo açoriano (do PSD/CDS-PP/PPM), em nota de imprensa publicada no site oficial do executivo açoriano.

"A demissão solicitada foi aceite pelo Governo Regional dos Açores, tornando-se efectiva no final do corrente mês, sendo que até ao referido momento a responsável continuará a assumir todas as decisões em curso sobre o grupo", é acrescentado na comunicação.

Na nota divulgada publicamente, o Governo Regional dos Açores agradece ainda a Teresa Gonçalves “toda a sua dedicação ao grupo SATA, durante o exercício das suas funções, e o seu empenho e profissionalismo no processo de reestruturação das companhias do grupo, que muito contribuiu para a recuperação que as mesmas têm vindo a verificar”.

Teresa Gonçalves tomou posse como presidente da SATA (grupo que inclui a SATA Air Açores e a Azores Airlines) em Abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP. Antes de assumir a liderança do grupo de aviação que é detido pela Região Autónoma dos Açores, Teresa Gonçalves foi administradora nos três anos anteriores.

Há pouco de um mês, em entrevista ao PÚBLICO, Teresa Gonçalves garantia que o processo de privatização da SATA Internacional (Azores Airline) – que tem tido um processo atribulado – "vai avançar". "Já recebemos um ofício do Governo Regional a dizer que podemos continuar com o processo de privatização, porque foi levantada a suspensão", afirmou, acrescentando: "agora vamos seguir os trâmites previstos".

Na mesma ocasião, a presidente da SATA defendia ainda que a estratégia de crescimento da companhia passa por capitalizar "a localização estratégica" de proximidade à América do Norte e "captar o tráfego do turismo".