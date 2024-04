Segunda vitória de Portugal rumo ao Europeu feminino

Quatro dias depois de vencer sem dificuldades a Bósnia-Herzegovina em Leiria, por 3-0, Portugal somou nesta terça-feira em Ta´Qali o segundo triunfo na Liga das Nações B, competição que serve também de fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025. No confronto com Malta, a selecção nacional feminina de futebol esteve longe de realizar uma exibição brilhante, mas os golos de Carole Costa e de Ana Capeta, na segunda parte, garantiram às portuguesas a imprescindível vitória, por 2-0.

O seleccionador nacional Francisco Neto tinha alertado, na conferência de imprensa de antevisão da partida, que sendo Portugal o país com o melhor ranking no Grupo 3 da Liga das Nações B, teria sempre de “assumir o jogo” e “ter o respeito máximo pelos adversários”. No entanto, não foi isso que viu nos primeiros 45 minutos em Ta´Qali.

Dominado pela selecção maltesa nos dez minutos iniciais, Portugal mostrou durante toda a primeira parte um futebol lento, pouco agressivo e sem criatividade, facilitando a tarefa a um rival mais modesto. Como resultado disso, após um primeiro tempo desinteressante – as jogadoras portuguesas fizeram apenas um remate enquadrado à baliza maltesa -, o zero no marcador reflectia o que se tinha passado no relvado sintético.

Porém, bastaram 60 segundos para tudo mudar após o intervalo. No primeiro ataque português, uma defesa maltesa cortou a bola com o braço dentro da área e, na conversão da grande penalidade, Carole Costa inaugurou o marcador e desbloqueou o jogo para Portugal.

A partir daí, mesmo não jogando bem, a equipa nacional passou a ter o controlo absoluto do encontro e beneficiou de várias oportunidades para marcar, mas apenas assegurou alguma segurança no marcador no minuto 77’: com um bom passe, Tatiana Pinto desmarcou Jéssica Silva, que cruzou rasteiro para Ana Capeta, que, cinco minutos depois de entrar em campo, fez o segundo golo na partida.

Com dois golos de vantagem, Portugal baixou o ritmo, fazendo com que a partida ficasse ainda mais desinteressante perante a incapacidade de Malta de reagir.

Com a segunda vitória, Portugal assume a liderança isolada do Grupo E da Liga das Nações B com seis pontos, mais dois do que a Irlanda do Norte que, a 31 de Maio, será no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o próximo adversário das portuguesas.