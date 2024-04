Sardinha com queijo? Eis as sardinhas vencedoras das Festas de Lisboa

Está composto o cardume de 2024 para as Festas de Lisboa. Os artistas celebraram o 25 de Abril, as varinas, o queijo e os livros - e ainda criticaram o aumento do preço do azeite.

Já são conhecidas as sardinhas vencedoras da 14.ª edição do Concurso Sardinhas 2024, promovido pela EGEAC. Sob o mote "Risca e arrisca", participaram 1823 autores, de 63 países diferentes e foram entregues 3582 propostas. Das cinco ilustrações escolhidas para as Festas de Lisboa, quatro são obras nacionais e uma vem dos Países Baixos.

As artistas vencedoras são Mónica Marques Monteiro (Portugal), Inês Forte (Portugal), Carolina Carvalho (Portugal), Mariëlle van der Gouw (Países Baixos) e Beatrizarte (Portugal). A cada uma será atribuído um prémio no valor de 1500 euros.

Através de uma sardinha que celebra os 50 anos do 25 de Abril, Mónica Marques Monteiro disseca a "Abrileira", nome dado à obra, à procura de uma "rebeldia intrínseca" e relembra que "quem não arrisca não petisca".

Inês Forte quer trazer o mundo (dos livros) a quem veja a sua ilustração. Em "o Saber da Sardinha", o corpo do peixe é composto por livros para trazer conhecimento, estimular a imaginação e a criatividade, desenvolver o pensamento crítico e combater o stress.

Mónica Marques Monteiro Inês Forte Carolina Carvalho Mariëlle van der Gouw Beatrizarte Fotogaleria Mónica Marques Monteiro

Já Carolina Carvalho faz uma caricatura ao aumento generalizado dos preços para demonstrar "revolta perante a situação do nosso país". A sardinha, a que deu o nome de "Ao preço do ouro", assume o feitio de uma garrafa de azeite, um dos produtos cujo valor mais subiu.

Este ano, também os Países Baixos vão fazer parte das Festas de Lisboa, através do trabalho de Mariëlle van der Gouw. "Cheesy" é o nome dado à criação, onde a sardinha se transforma num queijo que transporta um rato.

Por último, Beatrizarte celebra as vendedoras de peixe, com os seus tradicionais cestos de palha e os pregões característicos - por todos estes motivos, a "Varina" é parte fundamental das festas populares.

De acordo com o comunicado enviado ao P3 pela EGEAC, as "famosas cinco" foram escolhidas através de uma votação onde participaram os trabalhadores do organismo público.