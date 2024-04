Comemorar o 25 de Abril com um hackathon? Há vagas para 200 jovens

De 24 para 25 de Abril, o Circuito - Serviço Educativo Braga Media Arts está a promover um hackathon sobre o 25 de Abril. Neste momento, estão à procura de 200 jovens, entre os 13 e os 15 anos, que tenham interesse em participar numa maratona de 12 horas para lembrar a madrugada que antecedeu a revolução.

“Não é uma simulação. Não é uma escape room. Não é um jogo. Não é um parlamento jovem. Não é um exercício. Não é uma experiência. E é tudo isto”, descreve a organização do evento. O hackathon — isto é, a maratona de programação — vai acontecer em Braga, no espaço gnration.

O hackfordemocracy25A​ faz parte das comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril e pretende “desenhar soluções inovadoras que aumentem o envolvimento cívico dos mais jovens e promovam os valores da igualdade, diversidade e não-discriminação”.

As inscrições podem ser feitas no site da Braga Media Arts. O evento também aceita candidaturas de estudantes universitários que tenham interesse em desempenhar o papel de mentores. As candidaturas não são limitadas a áreas como informática ou ciências — todos os estudantes se podem candidatar sejam eles de “ciências sociais e humanas, artes, saúde ou de outras disciplinas”, afirma a organização.

Texto editado por Inês Chaíça