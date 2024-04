A essência perdida de Israel seis meses depois do 7 de Outubro

O advogado israelita Michael Sfard falou sobre o que mudou no Estado hebraico em meio ano. A maior viragem foi a posição das autoridades perante as famílias dos reféns.

O advogado Michael Sfard, especializado em direitos humanos, diz que é, há muito, crítico de políticas de governos do seu Estado. Mas havia algo que era uma forte base da sociedade e que era inquestionável, que fazia daquele grupo de pessoas uma comunidade: a responsabilidade para com pessoas em dificuldades. Isso mudou drasticamente a 7 de Outubro, com a atitude do Executivo em relação às famílias dos reféns em Gaza.