Secretários de Estado: Quem são os dois nomes que Marcelo vetou?

Quais as “más escolhas” que o Presidente da República preferiu ver fora do Governo?

Os nomes dos novos secretários de Estado do Governo de Luís Montenegro foram conhecidos ao final da noite desta quinta-feira, mas a reunião entre Montenegro e Marcelo tinha sido ao final da tarde. O que aconteceu para tal prolongada espera? Quais as "más escolhas" que o Presidente da República preferiu ver fora do Governo?

