Todos os multimilionários com menos de 30 anos herdaram as fortunas

A lista anual de multimilionários da revista Forbes já foi actualizada e tem mais ricos do que nunca. No total, existem 2781 ultra-ricos no mundo, mais 141 do que em 2023.

A lista, revelada na terça-feira, 2 de Abril, contempla ainda 265 recém-chegados, como Taylor Swift, de 34 anos, e 15 nomes com menos de 30 anos. Mas ao contrário da cantora norte-americana, nenhum se tornou rico devido ao trabalho. Na verdade, destaca a revista, só têm riqueza porque herdaram dinheiro dos familiares.

Nas próximas décadas é esperado que surjam mais jovens herdeiros, adianta o banco suíço UBS, citado pelo Guardian. “Durante os próximos 20 a 30 anos, mais de mil multimilionários deverão transferir mais de 4,8 mil milhões de euros para os seus herdeiros”, explicou a instituição bancária. Segundo a mesma, este valor foi calculado somando a fortuna dos 1023 multimilionários que têm hoje 70 anos ou mais.

Grande parte dos super-ricos prepara-se para entregar a riqueza aos filhos e netos em breve, fenómeno apelidado de "Grande Transferência de Riqueza" nos Estados Unidos. Livia Voigt, de 19 anos, é um desses exemplos.

A jovem brasileira está pela primeira vez na lista e ocupa o lugar de multimilionária mais nova do mundo. Estuda Psicologia na universidade, mas, tal como a irmã, Dora Voigt de Assis, de 26 anos, é dona da WEG, multinacional responsável pelo fabrico e comercialização de motores eléctricos na América Latina.

O avô, Werner Ricardo Voigt, que morreu em 2016, foi um dos co-fundadores da empresa e, escreve a Forbes, garantiu a cada uma das netas uma fortuna estimada em mil milhões de euros.

No entanto, a quantia não foi suficiente para Livia e Dora serem as mais ricas sub-30 do mundo. Segundo a Forbes, o primeiro lugar pertence aos irmãos irlandeses Firoz e Zahan Mistry, que com 27 e 25 anos, respectivamente, têm uma fortuna avaliada em cerca de 4,5 mil milhões de euros.

A fortuna foi herdada em 2022, ano em que o pai, Cyrus Mistry, morreu num acidente de viação. Os dois irmãos receberam assim 4,6% das acções da Tata Sons, multinacional dona do Grupo Tata que detém marcas como os chás Tetley ou a fabricante de automóveis Jaguar Land Rover.

Clemente Del Vecchio, de 19 anos, e dois dos quatro irmãos, também com menos de 30 anos, também estão na lista depois de se terem tornado accionistas do grupo EssilorLuxottica (detentor das marcas de óculos Ray-ban e Oakley).

A lista dos mais jovens conta ainda com um francês, uma alemã, duas irmãs norueguesas e duas sul-coreanas.