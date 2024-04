Americano foge do país e alista-se no Exército russo para lutar contra a Ucrânia

Wilmer Puello-Mota, ex-membro da Guarda Nacional Aérea do Massachusetts e antigo vereador na Câmara de Holyoke, cidade no mesmo Estado, fugiu dos Estados Unidos para se juntar às Forças Armadas russas, depois de ter visto um processo instaurado contra si por alegada posse de pornografia infantil e obstrução à justiça.

Puello-Mota deveria ter comparecido a uma audiência no tribunal de Rhode Island a 9 de Janeiro. No entanto, segundo o procurador-geral do tribunal, o homem de 28 anos terá viajado para Istambul no dia 7 do mesmo mês.

Desde Janeiro que o seu paradeiro oficial era desconhecido, mas, esta semana, a conta oficial da região de Khanty-Mansiysk, na Sibéria, divulgou, através do Telegram, um vídeo do antigo vereador a assinar um contrato com as tropas de Moscovo. "Americano contratado para o serviço militar no Centro Patriota de Khanty-Mansiysk", lê-se na descrição do vídeo, que mostra Wil, como é identificado, num centro de alistamento das forças russas onde se vêem fotografias de Vladimir Putin e de Sergei Shoigu, ministro da Defesa.

Wilmer parece ter servido as forças russas como voluntário antes de ser contratado, já que, em Fevereiro e de acordo com o jornal local norte-americano Republican, citado pelo The Guardian, a sua voz foi identificada em vídeos onde surge um militar do Exército russo a colocar uma bandeira americana numa cidade ucraniana.

"Embora o Estado não possa verificar a autenticidade dos vídeos e fotografias, se forem exactos, o arguido está muito para além da jurisdição deste tribunal e, se forem falsos, o arguido está envolvido num elaborado estratagema para ocultar o seu paradeiro", afirmou o procurador-geral de Rhode Island, citado pela Newsweek, depois de terem sido divulgadas as primeiras imagens do antigo militar ao serviço da Rússia.

Na publicação feita no Telegram é confirmado que a sua missão enquanto voluntário incluiu a batalha de Avdiivka, cidade que nesse mês foi fortemente atacada e tem sido um dos palcos principais da guerra na Ucrânia. No mesmo vídeo, Wilmer diz que "libertou Avdiivka lutando com os russos", e assume que "voltaria a fazê-lo".

Segundo o The Guardian, Wilmer assume ser funcionário do Ministério da Defesa russo, no Facebook, onde aparece, numa fotografia, com o traje militar completo e com um drone. Ao longo dos dois anos da guerra na Ucrânia, a Rússia já recrutou pessoas em vários países para a ofensiva, nomeadamente em Cuba, mas são desconhecidos casos a envolver cidadãos norte-americanos ou europeus.

Em 2020, o antigo membro da Guarda Nacional foi detido, pela primeira vez, em Rhode Island, quando a polícia encontrou imagens sexualmente explícitas de uma rapariga de 17 anos no seu telemóvel. Wilmer, que à data do sucedido tinha 24 anos, garantiu não saber a idade real da jovem, que julgava ter 22. A vítima acusa-o de saber que esta era menor e de, ainda assim, lhe ter pago para lhe enviar fotografias. Posteriormente, foi acusado de contrafacção, falsificação e obstrução ao sistema judicial, depois de ter forjado emails com o objectivo de enganar os seus oficiais de comando na Guarda e as autoridades de Rhode Island.

De acordo com a imprensa local, Puello-Mota arriscava-se a uma pena mínima de cinco anos de prisão, caso fosse condenado. Agora, depois de ter fugido das autoridades, é expectável que a medida de coação se agrave. Tanto as autoridades russas como o governo da região de Khanty-Mansiysk não mencionaram o processo criminal em que Puello-Mota está envolvido nos Estados Unidos.