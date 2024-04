Rússia quer reconstruir teatro de Mariupol até ao fim de 2024

Dezenas de especialistas russos estão a trabalhar na reconstrução do Teatro Drama, um edifício emblemático na cidade de Mariupol, que é controlada pela Rússia desde 2022.

O famoso teatro na região de Donetsk foi completamente destruído durante a batalha por Mariupol em Março de 2022 e o seu restauro começou em Setembro de 2022 pelas mãos de cerca de 200 especialistas russos. Espera-se que o teatro seja restaurado até o final de 2024, segundo disse esta semana o vice-primeiro-ministro russo Marat Khusnullin.

Estima-se que 600 pessoas terão morrido quando a Rússia bombardeou o edifício, a 16 de Março de 2022. Uma investigação da Associated Press revelou, em Maio de 2022, que pelo menos 100 civis estavam abrigados numa cozinha exterior e nenhum sobreviveu. Os quartos e corredores do edifício também estavam cheios.

O teatro servia de abrigo a homens, mulheres e crianças. Das cerca de mil pessoas que as autoridades e os sobreviventes estimaram estar no complexo, apenas 200 escaparam, revelaram os socorristas. A maioria dos sobreviventes saiu pela saída principal e pela entrada lateral, uma vez que o restante edifício estava destruído.

As acusações russas de que o teatro foi destruído pelas tropas ucranianas ou que estava a ser usado como base militar ucraniana também foram refutadas no decorrer da investigação, tendo em conta que nenhum dos sobreviventes viu soldados ucranianos dentro do edifício.

Durante os 60 anos de existência, o Teatro Drama de Mariupol, localizado no coração da cidade, recebeu a designação de Teatro Drama Russo. Em 2015, um ano depois de Moscovo ter anexado a península da Crimeia, as autoridades locais removeram a palavra “russo” e em Julho de 2021 ordenaram que todas as peças de teatro fossem apresentadas na língua ucraniana.