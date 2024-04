Desporto federado recuperou em 2022 para os valores pré-pandemia

O ano de 2022 consolidou uma trajectória de recuperação no desporto federado português, registando-se finalmente números equivalentes aos que vigoravam antes da pandemia de covid-19. De acordo com o relatório Desporto em números, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta sexta-feira, o total de clubes já ultrapassou os números de 2019, enquanto os atletas federados praticamente igualaram os valores de há cinco anos.

As estatísticas consolidadas remetem ainda para o ano de 2022 (embora haja dados parcelares, em algumas rubricas, já actualizados com os valores e 2023) e indicam que havia em Portugal 11.456 clubes desportivos (mais 15,8% do que no ano anterior) e 686.214 praticantes (mais 41,8%) inscritos nas federações desportivas. Um acréscimo significativo, portanto, face aos 12 meses anteriores.

Mais relevante ainda é que este percurso de retoma no desporto tem provado ser consistente e permitiu, em 2022, retomar os níveis de 2019, ano em que a covid-19 impôs uma paralisação quase completa da actividade desportiva - com efeitos mais nefastos a partir de 2020. Face ao período pré-pandemia o total de clubes passou de 11429 para 11456, depois de dois anos de quebras acentuadas, enquanto o número de praticantes federados (686.214) se aproximou muito dos 688.694 de 2019.

Sem surpresa, o futebol foi a modalidade com maior número de praticantes (28,5% do total), seguida da natação (11,2%), voleibol (7,5%) e andebol (6,2%), sendo que, nas modalidades com maior número de inscritos, os homens predominavam no futebol (90,4%) e no andebol (60,5%), ao passo que as mulheres se destacaram na ginástica (87,4%), patinagem (57,5%), voleibol (55,7%) e natação (55,0%).

Com números mais recentes, relativos a 2023, é possível constatar que o número de atletas com estatuto de alto rendimento também cresceu substancialmente, para 923, muito acima dos 712 de 2022 ou dos 761 de 2019. Deste bolo, 64,9% eram homens e 35,1% eram mulheres, sendo que cinco sextos tinham idade inferior a 30 anos.