Ministério do Ambiente perde tutela das Florestas e da Mobilidade

As palavras “clima” e a “acção climática” desapareceram na orgânica do novo governo, com o Ministério do Ambiente e Energia a perder as tutelas da Florestas e da Mobilidade.

O Ministério do Ambiente e Energia do XXIV Governo Constitucional vai ter dois secretários de Estado, do Ambiente e da Energia, passando as Florestas e a Mobilidade para outros ministérios. As palavras "clima" e a "acção climática" desaparecem na orgânica do novo Governo.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, será o novo secretário de Estado do Ambiente e a investigadora Maria João Pereira é nomeada secretária de Estado da Energia.

Emídio Sousa é licenciado em Administração Autárquica e mestre em Administração Pública. O autarca social-democrata renunciou à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, onde exercia o seu terceiro mandato, depois de ter sido eleito deputado pela Aliança Democrática nas eleições legislativas de 10 de Março, concorrendo como cabeça de lista por Aveiro.

Doutorada em Engenharia de Minas, Maria João Pereira é actualmente investigadora e docente no Departamento de Engenharia de Recursos Minerais e Energéticos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

O Ministério do Ambiente e Energia será tutelado por Maria da Graça Carvalho, que abandona o seu lugar como eurodeputada para assumir uma pasta crucial para a transição climática.

Florestas sem conservação da natureza?

Na orgânica do anterior Governo, liderado por António Costa, o então Ministério do Ambiente e Acção Climática contava ainda com outros dois secretários de Estado: da Conservação da Natureza e Florestas e da Mobilidade Urbana.

As Florestas passam agora para o Ministério da Agricultura e Pescas, com Rui Ladeira como secretário de Estado, e Cristina Pinto Dias será secretária de Estado da Mobilidade, no Ministério das Infra-estruturas e Habitação.

A gestão dos recursos e actividades marinhas continuará dividida entre a secretaria de Estado do Mar (dentro do ministério da Economia, que deixa o Mar de fora do nome), para qual foi escolhida a ex-jornalista e antiga deputada açoriana Lídia Bulcão, e a secretaria de Estado das Pescas, que fica entregue à eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar.

A lista de 41 secretários de Estado proposta pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi aceite esta quinta-feira pelo Presidente da República. A tomada de posse dos novos governantes tem lugar na sexta-feira, às 18h. com Lusa