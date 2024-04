Aproxima-se a época dos julgamentos de Trump

No primeiro dos quatro processos-crime a chegar à fase de julgamento — a 15 de Abril —, Trump é acusado de ter coordenado um esquema com a colaboração activa do tablóide norte-americano National Enquirer, de Nova Iorque, para detectar e silenciar notícias potencialmente prejudiciais para a sua candidatura à Casa Branca em 2016. Mas são mais os casos a envolver o ex-presidente dos Estados Unidos da América.

Subscreva o programa Fogo e Fúria na Apple Podcasts, Spotify e outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.