Especialista em recursos humanos assume pasta da Administração Pública

Administração Pública volta às Finanças ao fim de quase cinco anos. Marisa Garrido é a escolhida para o cargo. Brandão de Brito fica com o Orçamento e Cláudia Reis Duarte com os Assuntos Fiscais.

Vice-presidente do IAPMEI e com uma carreira ligada à gestão de recursos humanos em várias empresas públicas e privadas, Marisa Garrido será a responsável pela pasta da Administração Pública no novo Governo, que volta, ao fim de quase cinco anos, a estar incluída no Ministério das Finanças.

Formada em Gestão de Empresas pelo ISG, a nova secretária de Estado iniciou a sua carreira em consultoria, mas a partir de 2002 passou a ocupar cargos de chefia em direcções de recursos humanos de diversas empresas. Novabase, Secil, RTP, EMEL, Dia Portugal e CTT fizeram parte do percurso de Marisa Garrido que, em Fevereiro de 2023, foi convidada pelo Ministério da Economia para integrar a direcção da agência estatal IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação.

O regresso da pasta da Administração Pública ao Ministério das Finanças acontece após um interregno de quase cinco anos. Em Outubro de 2019, no seu segundo Governo, António Costa decidiu retirar a Administração Pública da alçada das Finanças, onde se encontrava já desde o início do século, para criar um ministério próprio para essa área, liderado por Alexandra Leitão.

Três anos depois, em 2022, no terceiro governo liderado pelo PS, esse ministério desapareceu, mas a gestão da Administração Pública e do emprego público não regressou às Finanças, sendo antes colocada numa secretaria de Estado dentro do Ministério da Presidência. A ministra era Mariana Vieira da Silva e a secretária de Estado da Administração Pública era Inês Ramires.

Agora, a nova secretária de Estado terá como tarefa de curto prazo participar, do lado das Finanças, nos processos negociais com professores, profissionais de saúde e forças de segurança, cuja valorização profissional foi prometida para os primeiros meses de mandato do Governo.

O ministro Joaquim Miranda Sarmento irá contar, nas Finanças, com três outros secretários de Estado. Também aqui a experiência no sector privado é a nota dominante na experiência profissional dos nomeados.

O nome escolhido para liderar a secretaria de Estado do Orçamento, que terá a tarefa de assegurar que, mesmo com a implementação de cortes nos impostos e medidas de agravamento da despesa, se mantém uma situação de equilíbrio orçamental, é o de José Maria Brandão de Brito, um economista cuja carreira profissional tem sido feita essencialmente no sector privado.

Com licenciatura em Economia no ISEG e doutoramento na Universidade de Birmingham, Brandão de Brito, filho do economista e gestor público do mesmo nome, passou entre 2001 e 2006 pelo Banco de Portugal, para ingressar depois no BCP, onde se manteve até agora, ocupando, desde 2012, o cargo de economista chefe do banco.

Cláudia Reis Duarte, licenciada em Direito pela Universidade Nova, será a nova secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Dá aulas de pós-graduação e mestrado em direito fiscal na Universidade Católica, mas a sua principal actividade é como advogada e consultora da Uría Menéndez - Proença de Carvalho, desde 2016, onde é especialista, em contencioso tributário.

Estará nas suas mãos a implementação dos cortes nas taxas de imposto prometidas pelo Governo no IRS, IRC e IMT.

Para a secretaria de Estado das Finanças e do Tesouro, que resulta da fusão de duas secretarias de Estado existentes no anterior Governo, vai também um advogado. João Silva Lopes é licenciado em Direito pela Universidade Católica e exerce a profissão de advogado com especialização nas áreas de Direito Fiscal, Contencioso Tributário, Direito Administrativo, Contratação Pública e Ambiente.

Terá agora sob sua tutela a relação financeira do Governo com o sector público empresarial, incluindo a TAP e o seu processo de privatização.

Como experiência no sector público tem a passagem pela administração da EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais e a participação em comissões como a criada para a Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde. No PSD, foi o coordenador da área do Ambiente e Sustentabilidade no Conselho Estratégico Nacional, liderado pelo agora ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.