Gulbenkian expõe retrato de Filipe IV pintado por Velázquez

Um retrato do monarca espanhol Filipe IV, da autoria de Diego Velázquez (1599-1660), proveniente da Frick Collection, de Nova Iorque, vai estar exposto no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a partir do próximo dia 12 de Abril.

Trata-se da quinta edição do programa Obra Visitante, uma iniciativa inaugurada pela Gulbenkian em 2022, com um auto-retrato de Rembrandt (1606-1669), e que pretende colocar em diálogo obras vindas de museus de todo o mundo com as que integram a exposição permanente do Museu Gulbenkian.

Datada de 1644, a pintura de Filipe IV de Espanha (o último monarca, com o título de Filipe III, da dinastia filipina que reinou em Portugal de 1580 a 1640) representa o rei em traje militar, comemorando a vitória do exército espanhol sobre as tropas francesas, aquando da reconquista da cidade catalã de Lérida, segundo a descrição da obra divulgada pelo museu.

A pintura é uma das mais representativas da relação próxima estabelecida entre Filipe IV e Velázquez, pintor da corte espanhola, sublinha o mesmo texto, que considera este retrato "uma das mais importantes pinturas da Frick Collection". A obra ficará exposta até 9 de Setembro na galeria principal do Museu Gulbenkian.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nascido em Sevilha, um dos maiores nomes do barroco europeu, foi o principal artista da corte do rei Filipe IV, e a sua carreira ficou marcada não apenas pelos retratos de personagens da corte, mas também por trabalhos com temas históricos, mitológicos e religiosos.

Além da pintura Auto-retrato com Boina e Duas Correntes, de Rembrandt (1606-1669), cedida pela Colecção Thyssen-Bornemisza, de Madrid, já passou também pela Gulbenkian, no âmbito deste programa, um fragmento do conjunto de tapeçarias Jogos de Crianças, do século XVI, vindo do acervo do Museu Poldi Pezzoli, de Milão, em Itália.