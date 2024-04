Cientistas descobrem novos factores genéticos para risco de obesidade

Os investigadores acreditam ter descoberto um novo mecanismo biológico para a obesidade, apontando para variantes raras em dois genes que aumentam drasticamente o risco de ter excesso de peso.

Uma investigação publicada na revista Nature Genetics, nesta quinta-feira, aponta para variantes que aumentam em seis vezes a probabilidade de se ser obeso. Ao contrário de outras variantes conhecidas que afectam o aumento de peso nas crianças, estas variantes genéticas parecem desempenhar um papel só nos adultos.

Desvendar os mecanismos da obesidade poderá ajudar os cientistas a desenvolver novos medicamentos, ou a adaptar os já existentes, para uma doença que afecta actualmente uma em cada oito pessoas. Pela primeira vez, os doentes podem agora tomar medicamentos altamente eficazes para perderem o peso indesejado. A revolução, liderada pelos fabricantes de medicamentos Novo Nordisk e Eli Lilly, abriu um mercado que poderá ultrapassar os 100 mil milhões de dólares em todo o mundo até 2030.

Utilizando dados de mais de 500 mil pessoas, cientistas do Conselho de Investigação Médica [MRC, na sigla em inglês] na Universidade de Cambridge descobriram variantes em dois genes, chamados BSN e APBA1, que aumentam o risco de obesidade em adultos.

Diabetes e fígado gordo

As variantes do BSN, também conhecido como Bassoon, foram ainda associadas a um risco acrescido de diabetes e de doença do fígado gordo. As variantes deste gene afectam cerca de um em cada 6500 adultos, segundo os investigadores.

A hipótese é que, à medida que as pessoas que têm estas variantes genéticas envelhecem, os neurónios no cérebro começam a degenerar, removendo "alguns dos circuitos-chave dentro do cérebro que controlam a ingestão de alimentos e, portanto, acabamos por ter obesidade", disse Giles Yeo, um dos autores do estudo e professor da Unidade de Doenças Metabólicas do MRC.

Segundo Giles ​Yeo, as variantes do BSN poderão um dia ajudar as empresas farmacêuticas a desenvolver medicamentos preventivos. A questão seria: "Será que podemos abrandar o processo ou até impedir que aconteça, para evitar que mais pessoas acabem por sofrer de obesidade, sobretudo na idade adulta."

Os investigadores utilizaram a base de dados do Biobanco do Reino Unido e trabalharam com a empresa AstraZeneca para verificar se as suas conclusões se aplicavam para além das pessoas de ascendência europeia, utilizando dados do Paquistão e do México.

A AstraZeneca é um dos mais recentes fabricantes de medicamentos a juntar-se à corrida da obesidade, tendo fechado um acordo no ano passado para comprar um comprimido experimental que ainda se encontra na fase inicial de testes. Com Naomi Kresge

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post