Os lobos famintos estão a ameaçar a agenda ambiental da União Europeia

As vacas de Juan Manuel Berguio sofreram 25 ataques de lobos, que dizimaram o rebanho que o pastor cria nas colinas verdes situadas nos arredores da cidade medieval de Ávila, no centro de Espanha. Isso foi em 2019.

Desde então, tentou de tudo para os manter afastados: dispositivos de geolocalização, cães mastim, câmaras de rastreio e até cercas especiais. Mas Berguio diz que continua a perder animais.

“Os lobos saltam muros e vedações sem sequer lhes tocar, não têm medo de nada”, diz Berguio, enquanto enfrenta a chuva gelada de uma tarde de Fevereiro para guiar as vacas pelos campos, chamando cada uma pelo nome. “Aqui, estamos a assistir a ataques diários”, lamenta o pastor.

No ano passado, os lobos atacaram pelo menos 65.500 animais de criação em toda a Europa. Os incidentes com lobos são um fenómeno crescente que as autoridades da União Europeia atribuem ao aumento da população e à deslocação das matilhas para as zonas agrícolas.

Foto Centro do Lobo Ibérico em Robledo de Sanabria, Zamora, Espanha Maria Contreras Coll/Bloomberg

A protecção rigorosa dos lobos pela União Europeia remonta, pelo menos, a 1992, mas, recentemente, Bruxelas incorporou a recuperação da biodiversidade na sua proposta de um bilião de euros para tornar o continente neutro em termos climáticos até 2050.

Os predadores de topo são uma parte fundamental da estratégia de biodiversidade de 115 mil milhões de euros da União Europeia, porque a sua presença assegura a saúde de toda a cadeia alimentar. E ecossistemas saudáveis ajudarão a proteger a região dos impactos das alterações climáticas.

“Todos nós, aqui nesta sala, gostamos de um mundo com leões, tigres, pumas e jaguares”, disse Humberto Delgado Rosa, director da Comissão Europeia para a biodiversidade, a uma comissão parlamentar em Fevereiro. “Que mensagem estaríamos a transmitir ao mundo se não conseguíssemos lidar com os nossos próprios grandes carnívoros?”

Graças à protecção da União Europeia, em poucas décadas houve uma recuperação do número de lobos-ibéricos e as matilhas expandiram-se. Os lobos deixaram de ser considerados animais nocivos – caçados, envenenados e exterminados – para gozarem de uma protecção mais rigorosa, própria das espécies ameaçadas.

É horrível e doloroso quando se perde um cão, um pónei ou uma vaca. Mas precisamos de dados, não podemos tomar uma decisão emocional Teresa Ribera, ministra espanhola da Transição Ecológica

Embora esta mudança tenha sido considerada positiva pelos defensores da biodiversidade, muitos agricultores dizem que a protecção foi longe de mais. Esta controvérsia está agora a transformar-se numa questão política. Muitos agricultores, e alguns políticos, querem alterar a política da União Europeia para facilitar o abate de lobos.

O aumento dos ataques de lobos ajudou a alimentar os maiores protestos agrícolas dos últimos anos, com os agricultores já furiosos com o aumento dos custos e da burocracia. Nas últimas semanas, agricultores furiosos bloquearam estradas em todas as grandes capitais europeias com tractores, ovelhas e vacas.

“Os políticos dizem que estão a defender as zonas rurais, mas é tudo mentira”, diz Berguio. A sua província, Ávila, tornou-se um ponto de referência para os ataques de lobos. Só no ano passado foram registados cerca de 1400 casos.

Dolly, o pónei de Von der Leyen

O incidente que mudou tudo – tornando a gestão do lobo um tema proeminente na política europeia – aconteceu, no entanto, longe de Ávila. Em Setembro de 2022, um lobo conhecido como GW950m entrou sorrateiramente numa quinta no estado alemão da Baixa Saxónia alemã e matou um pónei castanho. Não se tratava de um pónei qualquer: chamava-se Dolly, tinha uma marca branca distinta no focinho e pertencia a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia.

Foto Ursula von der Leyen é candidata a segundo mandato na Comissão Europeia REUTERS/FRANCOIS LENOIR

Depois disso, Von der Leyen envolveu-se pessoalmente, emitindo declarações e enviando cartas aos membros do Partido Popular Europeu, ao qual pertence. Um ano depois, a Comissão publicou um relatório de 100 páginas sobre o estado do lobo na Europa e propôs formalmente a redução do estatuto de protecção em Dezembro. Isso permitiria que países com muitos lobos emitissem quotas de caça.

“A concentração de matilhas de lobos em algumas regiões europeias tornou-se um perigo real, especialmente para o gado”, afirmou Ursula von der Leyen na altura. “Para gerir mais activamente as concentrações críticas de lobos, as autoridades locais têm vindo a pedir mais flexibilidade – devemos, a nível europeu, facilitar este processo”, acrescentou a presidente da Comissão Europeia.

Um porta-voz da Comissão Europeia considerou a protecção dos lobos-ibéricos “um sucesso em termos de conservação”. Contudo, disse o responsável, “esta expansão conduziu a conflitos crescentes com as actividades humanas, nomeadamente no que se refere aos danos causados ao gado, com uma forte pressão sobre áreas e regiões específicas”. “Esta mudança de panorama no terreno justifica agora uma adaptação do estatuto de protecção legal”, acrescentou.

De olho nas eleições?

A Comissão pretende agora que os Estados-membros da União Europeia pressionem no sentido de uma alteração da Convenção de Berna, o tratado que regula a conservação da vida selvagem no espaço europeu. Esta mudança faria com que o lobo fosse classificado como um animal “protegido”, em vez de “estritamente protegido”, o estatuto actual. Tal alteração abriria as portas para a permissão de caça em países com populações saudáveis. Como a mudança poderá ocorrer meses antes das eleições parlamentares europeias, agendadas para Junho, houve críticos a afirmar que a Comissão fez a proposta num momento conveniente.

Mesmo sob protecção rigorosa, os lobos estão sujeitos a muitas pressões, incluindo a pressão humana sobre o seu habitat natural e a caça ilegal Carolina Martín, bióloga e activista ambiental

O Partido Popular Europeu, conservador, deverá ganhar o maior número de lugares em Junho. Von der Leyen está na linha da frente e uma vitória dar-lhe-ia um mandato à frente da Comissão. As sondagens mostram que os Verdes europeus perdem lugares e os partidos de extrema-direita ganham-nos, o que faz temer que o Parlamento Europeu possa abrandar a acção climática no continente numa década crucial.

Os conservadores europeus estão a usar os lobos como “ferramenta de campanha” para mobilizar o eleitorado contra as políticas verdes, diz Thomas Waitz, membro do Parlamento Europeu eleito pelos Verdes.

“Todo o debate em torno dos lobos tem sido muito populista”, diz Waitz, que vive na Áustria. “Baseia-se muito em sentimentos, medos antigos e histórias da cultura popular que remontam aos contos de fadas dos Irmãos Grimm”, acredita o eurodeputado dos Verdes.

“É do interesse dos conservadores ir ter com os agricultores e dizer que baixaram o estatuto de protecção do lobo”, diz Sergiy Moroz, gestor de políticas do Gabinete Europeu do Ambiente, que representa organizações ambientais em Bruxelas. “Mas a caça é uma falsa solução e a ciência em torno disso não mudou – o que mudou é que as eleições estão a aproximar-se.”

A cultura da caça

Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo abre as portas de madeira branca do seu palácio rural de 270 hectares com o gesto cortês de quem gosta de protocolo. O 12.º marquês de Valdueza, actualmente com 84 anos, costumava conduzir a cavalo a transumância das suas distintas vacas pretas Avileña e está ansioso por mostrar as recordações do longo legado de agricultura e caça da sua família.

Foto O Marquês de Valdueza Alonso Álvarez de Toledo no seu castelo de Ávila, onde guarda centenas de troféus como testemunho da paixão secular da sua família pela caça Maria Contreras Coll/Bloomberg

As paredes de pedra da sua gigantesca sala de estar estão forradas com centenas de troféus de caça: as cabeças empalhadas de três linces, dois lobos e uma perna de veado. Todos foram mortos pelo seu avô na altura em que o governo encorajava a caça. Aponta com orgulho para os quadros a óleo dos seus antepassados, uma dinastia nobre espanhola com mais de cinco séculos.

A caça é mais do que dinheiro e gestão de espécies, diz Álvarez de Toledo enquanto percorre as salas. “A caça não é um desporto, é algo que me é muito caro, porque desde o início dos tempos que o homem caça para sobreviver”, diz. “Hoje é diferente, claro. Defender a caça significa também defender a conservação da natureza e das espécies.”

Os caçadores são os mais interessados na preservação de ecossistemas saudáveis, defende. Matar dezenas de lobos de uma só vez, como era habitual há décadas, não faz sentido, porque a longo prazo a caça extingue-se.

Na altura em que era legal, as licenças de caça ao lobo custavam cerca de 10.000 euros. Este valor, acrescido dos custos de alojamento e alimentação pagos pelos grandes grupos de caçadores, era uma fonte de rendimento essencial para pequenas aldeias. Tratava-se também, face ao envelhecimento da população, de manter as economias rurais europeias a funcionar.

Foto Pormenor da parede do castelo onde vive o caçador Alonso Alvarez de Toledo y Urquijo, em Ávila, Espanha Maria Contreras Coll/Bloomberg

“Os nossos agricultores estão a abandonar a pastorícia e isso leva a uma grande perda de biodiversidade”, diz Herbert Dorfmann, um deputado conservador do Parlamento Europeu, oriundo dos Alpes italianos, outro foco de ataques de lobos. “Tem de haver um equilíbrio – neste momento, a protecção do lobo é de nível 100 e a das ovelhas é zero.”

A Europa precisa dos pastores

O pastoreio extensivo pode reduzir a enorme pegada de carbono da carne de bovino. Os animais que vagueiam livremente pelas montanhas precisam de muito menos alimentos do que os criados em explorações agrícolas, o que resulta numa redução das emissões de gases com efeito de estufa que aquecem o planeta. Além disso, mantêm as florestas limpas de arbustos e ajudam a evitar incêndios florestais. Mas o pastoreio extensivo torna os animais das quintas mais vulneráveis aos lobos, e os agricultores pensam que a autorização de alguma caça lhes permitiria continuar esta prática.

Actualmente, as regras da União Europeia só permitem a caça de animais individuais que se prove serem muito prejudiciais para o gado. Muitos países exigem uma ordem judicial, o que torna o processo moroso e burocrático. Mas os lobos são predadores inteligentes que se deslocam por vastas áreas de terreno, sendo alguns conhecidos por atravessarem todo o continente. Isso faz com que a sua captura seja uma tarefa difícil.

No caso do lobo GW950m, um tribunal local só emitiu uma autorização de caça depois de uma análise de ADN ter provado que o lobo não tinha matado apenas o pónei de Von der Leyen, mas também pelo menos 12 outras ovelhas e vacas na região. A autorização expirou em Janeiro, antes que os caçadores pudessem encontrar o animal. O lobo continua vivo.

A redução do estatuto de protecção do animal tornaria mais fácil para os agricultores matar os lobos que atacam repetidamente o gado, diz Torbjörn Larsson, presidente da Federação Europeia de Caça e Conservação, com sede em Bruxelas. Isso ajudaria os habitantes locais a sentirem-se directamente envolvidos no combate à ameaça, em vez de verem as soluções como algo imposto por pessoas de fora.

“A conservação não é um problema actual”, diz Larsson. “Mas se nada acontecer, se este processo não der um passo em frente, as tensões e os conflitos só vão aumentar.”

Compensações financeiras

Há outra solução que não envolve mais caça, dizem os ambientalistas, os membros Verdes do Parlamento Europeu, o governo central espanhol e até alguns criadores de gado. A União Europeia já está a compensar os criadores de gado por cada animal morto por um lobo: em 2022, 18,7 milhões de euros foram distribuídos como forma de compensação. E há ainda ajuda financeira para investir na prevenção de ataques.

Estes fundos são necessários porque as vedações e os cães mastins (guardadores de rebanhos que mantêm os lobos afastados) foram abandonados nos locais onde os predadores se extinguiram. A sua reintrodução é dispendiosa e difícil para os criadores de gado que lutam para fazer face às despesas.

Embora estas soluções sejam eficazes para os criadores de ovelhas, porque as ovelhas tendem a manter-se juntas em grupos próximos, não funcionam tão bem para as vacas, que vagueiam pelos campos em pequenos grupos, ou mesmo sozinhas. “As pessoas habituaram-se à ausência de lobos, voltar à coexistência é muito difícil”, diz Teresa Ribera, ministra espanhola para a transição ecológica.

Nas regiões espanholas de Castela e Leão, cerca de 80% dos lobos vivem numa pequena área a norte do rio Douro. Os lobos nunca desapareceram, mas apenas 20% dos ataques são registados nessa zona. A área muito maior a sul do Douro contém apenas 20% da população de lobos e regista cerca de 80% dos ataques.

“É horrível e doloroso quando se perde um cão, um pónei ou uma vaca”, diz Ribera, acrescentando que as autoridades precisam de mais informação antes de tomar qualquer medida. “Precisamos de dados, não podemos tomar uma decisão emocional.”

Os relatórios existentes não justificam uma mudança no estatuto de protecção do predador, diz Carolina Martín, bióloga e activista ambiental da organização Ecologistas en Acción, com sede na pequena aldeia de Monleras, em Castela e Leão.

Além disso, a conservação vai para além dos números, diz ela. A presença de doenças genéticas é um sinal de que a espécie continua vulnerável. As câmaras de rastreio captaram imagens de lobos com sarna, uma doença de pele. “Isso é um indicador de que o estado de conservação não é positivo”, diz Carolina Martín. “Mesmo sob protecção rigorosa, os lobos estão sujeitos a muitas pressões, incluindo a pressão humana sobre o seu habitat natural e a caça ilegal.”

Foto Carolina Martín opõe-se abertamente à caça ao lobo e já foi tratada com hostilidade pelos vizinhos em Monleras, região de Castela e Leão Maria Contreras Coll/Bloomberg

Crítica assumida da caça ao lobo, Carolina Martín prefere falar na intimidade da sua casa do que no único bar da cidade. A sua vida é um pouco complicada, pois tem de se entender com os 200 habitantes de Monleras. Muitos dos seus vizinhos não concordam com a sua visão e chamam-lhe “loba” pelas costas. Ela diz que gosta da alcunha.

Ao longo dos anos, Carolina Martín tem-se tornado mais cautelosa. Em 2021, logo após o governo espanhol ter proibido a caça ao lobo nas poucas zonas onde ainda era permitida, dois vizinhos levaram-lhe ovelhas mortas à porta, entraram na casa, arrastaram Carolina Martín para fora e obrigaram-na a ver as carcaças. Depois dessa intrusão, limitou as aparições na comunicação social e reduziu as publicações nas redes sociais.

A norte do rio Douro e ainda em Castela e Leão, um pequeno enclave oferece um vislumbre do que é a coexistência entre lobos, humanos e gado. Em Santa Colomba de Sanabria, onde vivem 60 pessoas, Alberto Fernández mantém um rebanho de cerca de 700 ovelhas. Nos últimos 12 anos, perdeu apenas dez animais num único ataque, um recorde impressionante para alguém que trabalha mesmo junto à Serra de la Culebra, uma zona com uma das maiores densidades de lobos da Europa.

Santa Colomba de Sanabria tornou-se um destino popular para a observação de lobos. Mesmo antes de a caça ser proibida, os ecoturistas geravam mais receitas do que os caçadores, de acordo com um estudo de 2012. O Centro do Lobo Ibérico, propriedade do Estado, que alberga 14 lobos em grandes recintos, recebeu mais de 240 mil visitantes desde 2015.

É muito simpático da parte da sociedade moderna dizer que quer os lobos vivos, mas apenas protegê-los não é suficiente. Para manter os lobos vivos é necessário gerir activamente a natureza - e pagar por isso Alberto Fernández, pastor

Ainda assim, pastorear em território de lobos é um trabalho árduo, diz Fernández. Todos os seus campos, que se qualificam como território de pastagem extensiva segundo as regras da União Europeia, são protegidos por cercas electrificadas e oito cães mastins gigantes. Todas as noites, durante o Inverno, Fernández e a mulher levam o rebanho para um armazém.

“É claro que é difícil”, diz Fernández enquanto conduz um camião todo-o-terreno gigante numa noite fria e enluarada. “Ainda mais quando penso nos pastores mais a sul, que não precisam de fazer tudo isto porque não têm lobos.”

Alberto Fernández conduz o veículo passando por velhos carvalhos e campos lamacentos até encontrar o rebanho. As ovelhas e os mastins abanam as caudas quando Fernández e a mulher abrem o portão, ajudando os cães a guiar as ovelhas para fora.

As colinas à sua volta são escuras como breu, mas as ovelhas parecem calmas; os cães, os humanos e o motor a zumbir mantêm-nas seguras. Só uma vez Fernández viu a silhueta de um lobo a farejar o rebanho – e imediatamente havia um mastim a persegui-lo.

Foto O gado de Alberto Fernández é protegido por cercas electrificadas e cães mastins gigantes Maria Contreras Coll/Bloomberg

Alimentar os cães custa a Alberto Fernández cerca de 12 euros por dia, mas o pastor recebe um financiamento da União Europeia que cobre parcialmente as despesas. Pessoas como ele deviam ser mais compensadas, defende. Os pastores tradicionais ajudam a manter as florestas e as montanhas limpas e, ao impedir que os lobos comam o gado, estabelecem fronteiras mais claras entre a natureza e os seres humanos.

“Todos estes agricultores que se queixam dos ataques estão, em última análise, a alimentar os lobos”, afirma Alberto Fernández. “É muito simpático da parte da sociedade moderna dizer que quer os lobos vivos, mas apenas protegê-los não é suficiente. Para manter os lobos vivos é necessário gerir activamente a natureza – e pagar por isso”, conclui.

Exclusivo PÚBLICO/Bloomberg