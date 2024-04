Falha no WhatsApp afecta milhares de utilizadores em todo o mundo

Uma falha na aplicação de troca de mensagens WhatsApp está a afectar utilizadores por todo o mundo. Tanto a versão mobile como a versão de desktop estão a funcionar mal. Às 20h de Lisboa, o PÚBLICO confirmou que alguns utilizadores já tinham a aplicação funcional.

Às 19h17, já tinham sido reportados no site Downdetector 3.572 problemas de funcionamento da aplicação em Portugal. Segundo a Reuters, no Reino Unido houve mais de 67 mil queixas. No Brasil o número ascende a 95 mil.

Também há relatos de problemas no funcionamento do Messenger, também da empresa Meta de Mark Zuckerberg.