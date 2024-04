Os Estados cometem atos de terrorismo?

No ano de 2016, a 400 quilómetros da cidade de Faluja, no Iraque, uma unidade de forças especiais do Exército iraquiano encontrava-se em posição de combate, pronta a atuar assim que necessário. A missão? Auxiliar na tomada de Mossul e deter combatentes do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), procurando obter intelligence necessária. Entre outubro e dezembro daquele ano, o fotojornalista Ali Akardy acompanhou as operações desta unidade que ficou conhecida por Emergency Response Division (ERD). Para Akardy, estes militares, apoiados pelas forças ocidentais da Coligação Global contra o Daesh, eram heróis que lutavam contra o terrorismo, ultrapassando divisões religiosas.

