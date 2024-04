Para que serve uma greve geral em Angola?

O investigador angolano Domingos da Cruz duvida das actuais formas de activismo em Angola. Neste episódio de Na Terra dos Cacos, olhamos também para Cabo Delgado e para o novo Presidente do Senegal.

Domingos da Cruz, investigador angolano da Universidade de Saragoça, antigo preso político no processo dos 15+2, escreveu um ensaio no PÚBLICO em que duvida das actuais formas de activismo em Angola e defende que chegou a altura de se mudar a forma de lutar contra a "ditadura" do MPLA.

Neste episódio conversa connosco sobre a greve geral em Angola e sobre uma sociedade anestesiada que precisa de acordar. Isso é na segunda parte. Na primeira, António Rodrigues e Elísio Macamo conversam sobre a saída da missão da SADC de Cabo Delgado e o recrudescer da luta jihadista nesta província moçambicana, bem como sobre o novo Presidente do Senegal, a resistência da democracia senegalesa e o risco do populismo.