A maior ameaça à NATO continua a ser Moscovo, 75 anos depois da fundação

Documento original do Tratado do Atlântico Norte, assinado a 4 de Abril de 1949, viajou de Washington até Bruxelas para o aniversário da aliança militar, que cresceu de 12 para 32 membros.

O mundo mudou drasticamente desde a assinatura do Tratado do Atlântico Norte, a 4 de Abril de 1949, mas 75 anos depois, os membros europeus da “mais bem sucedida aliança militar do mundo” debatem-se com alguns dos mesmos dilemas da fundação da NATO: a maior ameaça à paz e estabilidade do seu território já não é soviética, mas continua a vir de Moscovo; as garantias de defesa e segurança do continente já não dependem exclusivamente de Washington, mas sem o poder militar dos EUA, a Europa não é auto-suficiente.