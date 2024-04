Um ferido grave e agentes da PSP assistidos após incêndio em apartamento no Porto

Um incêndio, que deflagrou nesta quarta-feira num apartamento em Ramalde, no Porto, provocou um ferido grave e dois agentes da PSP foram assistidos por inalação de fumo, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

A vítima, um homem de 54 anos, sofreu queimaduras graves e foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Dois agentes da PSP, que resgataram o ferido antes da chegada dos meios de socorro, tiveram de ser medicamente assistidos por inalação de fumo, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O alerta para o incêndio, num apartamento do 2.º andar de um prédio localizado na Rua Dom Jerónimo de Azevedo, foi dado às 9h21 e foi "extinto rapidamente", não se tendo propagado às habitações contíguas.

Até ao momento, de acordo com a Protecção Civil, são desconhecidas as causas do fogo.

No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Voluntários Portuenses, uma viatura do INEM, duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), bem como a Protecção Civil e a PSP.