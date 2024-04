Torre Vasco da Gama: Com Rui Silvestre, mar e especiarias encontram-se nos céus do Fifty Seconds

Vindo do Algarve, o chef foi a grande contratação do grupo Sana para conquistar mais uma (ou duas) estrelas para o restaurante da Torre Vasco da Gama, em Lisboa

Das praias algarvias, em frente ao Atlântico mais suave, para o topo da Torre Vasco da Gama, com vista para o Tejo: a mudança de Rui Silvestre do Vistas, em Vila Nova de Cacela, para o Fifty Seconds, no lisboeta Parque das Nações, foi uma surpresa. Soubera-se em Outubro que, por decisão do grupo Sana, proprietário do Fifty Seconds e do Hotel Myriad, também situado na torre, o estreladíssimo chef espanhol Martin Berasategui deixara o restaurante, para o qual conquistara uma estrela Michelin, e que com ele saíra também o chef executivo Filipe Carvalho.