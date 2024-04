Geografia Particular fala dos tempos e lugares de Mafalda Veiga, agora em videoclipe

Estreia-se esta quarta-feira o último videoclipe do EP Geografia Particular, que Mafalda Veiga lançou no passado dia 22 de Março nas plataformas digitais. E é precisamente o que lhe dá título. Com cinco canções por onde passam memórias e projecções de ideias que a têm estimulado no exercício de criar este disco, o EP Geografia Particular começou por ser anunciado em Outubro de 2022, com o single e videoclipe de Óscar, canção com claras referências ao cinema, seguindo-se Esta canção, em Fevereiro de 2023; Madrid Ou Pequim, em Setembro de 2023; e De fio a pavio, no mesmo dia em que o EP foi lançado.

Acerca do videoclipe de Geografia particular, que agora se publica, disse Mafalda Veiga em entrevista ao PÚBLICO: “Foi realizado pelo Tomás Baltazar, também realizador e montador de cinema, que tem trabalhado comigo em espectáculos. E ele fez uma montagem muito bonita com filmes antigos que o meu pai fez, em Super8, meus e dos meus irmãos. Porque na realidade, do que eu estou a falar aqui, quando digo ‘geografia particular’, é dos meus lugares. Cada um de nós tem os seus, um mapa interior onde detecta as suas geografias. E aquilo que o Tomás fez foi pegar nessas imagens, filmar-me a mim também agora, e fazer uma montagem muito sensível, com momentos incríveis, que acompanham a letra da canção.”

O facto de Mafalda Veiga se concentrar, desta vez, em apenas cinco canções, permitiu-lhe trabalhar melhor e com mais gente, como ela afirmou na já citada entrevista: “Gostei muito de trabalhar com o João Só, que foi quem produziu os últimos três temas do disco, e com os realizadores com quem trabalhei: o André Tentúgal é um amigo de sempre; o David, um grande cineasta, que no ano passado fez uma longa que que foi muito premiada; ou o Tomás Baltazar, que é um dos nossos grandes montadores de cinema. São pessoas que de repente se tornaram próximas e tem sido muito interessante o percurso destas canções.”