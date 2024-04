Ainda a propósito da mudança da hora

As consequências vão muito para além de uma hora a menos de sono na Primavera ou da ilusão de um ganho de tempo no Outono. Vale a pena jogar na roleta do tempo?

Acabámos, uma vez mais, de mudar os ponteiros dos relógios. Esta é, como se sabe, uma prática que decorre, por motivos falaciosos, desde o início do século passado, e que prima por aguentar o dia solar por mais uma hora durante grande parte do Verão europeu. Certo é que, se a luz do dia se alonga, o tempo não faz o mesmo, nem o de fora, nem o de dentro. E o tempo interno, esse que nos corre dentro dos vasos, dos neurónios e de virtualmente todas as células de que são constituídos os tecidos, órgãos e sistemas que nos prendem no pulsar premente do coração, perde pistas valiosas para a sincronização de funções elementares com que a vida conta e que a saúde não dispensa.