Israel termina operação no hospital Al-Shifa, deixando um rasto de destruição

O Exército de Israel anunciou esta segunda-feira a retirada da zona do hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, depois de uma operação de duas semanas levada a cabo por forças especiais na qual afirma ter detido centenas de suspeitos de serem militantes do Hamas e da Jihad Islâmica.

Com o acesso ao maior hospital de Gaza severamente restringido, as versões israelita e palestiniana sobre a operação divergiram fortemente. Os responsáveis palestinianos consideraram que o ataque a um hospital que tratava doentes gravemente feridos constituiu um crime contra a humanidade, enquanto os responsáveis israelitas afirmaram que as unidades das forças especiais conduziram um ataque dirigido contra um reduto do Hamas deliberadamente localizado entre civis vulneráveis.

Milhares de palestinianos - 6200, segundo os militares israelitas - procuraram abrigo no complexo, um dos poucos locais no Norte de Gaza com algum acesso a electricidade e água. O Exército de Israel afirmou que, durante a operação de duas semanas, foram mortos ou detidos centenas de militantes do Hamas na zona do hospital, a que se juntou a apreensão de armamento e de documentos dos serviços secretos. Os militares israelitas disseram ainda que procuraram evitar ferir civis, doentes ou médicos.

A narrativa de Israel foi imediatamente contestada pelo Hamas. O gabinete de imprensa do grupo islamista na Faixa de Gaza afirmou que as forças israelitas mataram 400 palestinianos nas imediações de Al Shifa, incluindo uma médica e o seu filho, também médico, deixando as instalações fora de serviço.

“A ocupação destruiu e queimou todos os edifícios do Complexo Médico Al-Shifa. Esmagaram os pátios e enterraram dezenas de corpos de mártires nos escombros, transformando o local num cemitério colectivo”, disse Ismail al-Thawabta, director do gabinete de imprensa. “Isto é um crime contra a humanidade”, acrescentou.

O Hamas e os médicos negam qualquer presença armada nos hospitais de Gaza, mas o porta-voz do Exército israelita Daniel Hagari disse que Al-Shifa tinha sido transformado num grande centro operacional pelos grupos armados palestinianos Hamas e Jihad Islâmica.

Segundo Hagari, os doentes de urgência foram retirados do hospital antes da operação e nenhum civil palestiniano, doente ou pessoal médico foi ferido pelas forças israelitas. O porta-voz militar disse ainda que três dos principais edifícios do complexo foram destruídos durante os combates - a sala de emergência principal, a maternidade e um anexo conhecido como Edifício Qatari - depois de os combatentes do Hamas terem recusado os apelos à rendição.

“Eles estão a usar esses locais, sabem que é um porto seguro, sabem que o usam intencionalmente como centro de comando e controlo”, afirmou Hagari, precisando que, durante a operação, foram mortos 200 militantes e dois militares israelitas, tendo sido detidos mais de 900 supostos militantes, dos quais cerca de 500 foram identificados como sendo do Hamas ou da Jihad Islâmica, incluindo comandantes e oficiais superiores.

Para além de armas e equipamento informático, foi também recuperado dinheiro no valor de mais de três milhões de dólares. “Foi uma operação significativa em termos do golpe que o Hamas e a Jihad Islâmica sofreram”, referiu Hagari.

Destruição total

Imagens divulgadas nas redes sociais, não verificadas pela Reuters, mostram cadáveres, alguns cobertos por cobertores sujos, espalhados pelo hospital destruído. Numerosos edifícios no exterior das instalações foram arrasados ou incendiados.

“Não parei de chorar desde que cheguei aqui, foram cometidos massacres horríveis pela ocupação”, disse à Reuters Samir Basel, 43 anos, através de uma aplicação de chat enquanto visitava o Al-Shifa.

“O local está destruído, os edifícios foram queimados e destruídos. Este lugar precisa de ser reconstruído - já não há hospital Shifa”, lamentou.

Um vídeo obtido pela Reuters mostrava alguns palestinianos a regressar à zona para recuperar colchões e outros pertences dos escombros onde anteriormente se tinham abrigado.

“Saímos na esperança de voltar e encontrar os nossos pertences. Não me resta nada. A minha casa foi bombardeada e desapareceu tudo. Não me resta nada”, disse uma mulher.