Portugal perde com Argentina na final da Taça das Nações de hóquei em patins

A selecção nacional falhou a conquista do 20.º ceptro em Montreux.

A selecção portuguesa de hóquei em patins falhou neste domingo a conquista da Taça das Nações, em Montreux, na Suíça, ao perder por 5-2 com a Argentina, que arrecadou o troféu pela quinta vez.

Na reedição da final do campeonato do Mundo de 2022, que também sorriu aos argentinos, Portugal entrou a vencer, mas consentiu a reviravolta e, depois, esteve sempre em desvantagem, falhando a conquista do 20.º ceptro em Montreux, que recebeu o torneio cinco anos depois da última edição.

Aos sete minutos, Hélder Nunes adiantou Portugal, numa jogada combinada com João Rodrigues, que fixou um defesa para permitir ao camisola 78 marcar o primeiro, mas o jogador do Sporting Facundo Bridge empatou três minutos depois.

Danilo Rampulla, do Óquei de Barcelos, consumou a reviravolta, aos 13 minutos, e pressionou os lusos, que foram para o intervalo a perder na terceira final seguida na competição, depois da derrota em 2017 e do triunfo em 2019.

Lucas Ordóñez, do Benfica, ampliou a vantagem argentina no segundo minuto da segunda parte, mas João Rodrigues reduziu, quatro minutos depois, antes de Facundo Navarro, um dos destaques da Oliveirense, recolocar a diferença nos dois golos.

Sem conseguir fazer frente ao domínio "albiceleste", a equipa portuguesa acabou por sofrer um quinto golo, no "bis" de Ordóñez, a 11 minutos do fim, confirmando a supremacia no torneio, que conquista pela primeira vez desde 2017, vingando ainda a derrota na final de 2019.

Antes, após desempate por grandes penalidades (2-1, depois de 4-4 no tempo regulamentar e 5-5 após prolongamento), a França ficou com o terceiro lugar, ao bater a Itália, confirmando o estatuto de surpresa do torneio.

A Espanha bateu Angola por 5-4 e ficou com o quinto posto, enquanto o sétimo foi para a Suíça, que bateu o clube helvético Montreux HC, anfitrião da prova, por 6-3.