Van Aert foi operado com sucesso mas participação no Giro está em dúvida

Wout van Aert foi operado com sucesso, informou a equipa Visma-Lease a Bike, indicando que é "incerto" quando o belga, um dos grandes nomes do ciclismo mundial, poderá voltar à bicicleta. Uma cirurgia que ocorreu um dia depois de o belga ter sofrido uma queda violenta na prova Através da Flandres.

"Wout van Aert foi submetido hoje a uma operação bem-sucedida. Os exames revelaram que fracturou o esterno, a clavícula e várias costelas", detalhou a formação neerlandesa numa publicação na rede social X.

Na quarta-feira, o ciclista de 29 anos viu-se envolvido numa queda ocorrida a 67 quilómetros do final da Através da Flandres e ficou visivelmente maltratado: tinha o equipamento completamente rasgado na zona das costas, coberta de abrasões, e teve mesmo de ser retirado em maca para ser transportado ao hospital, enquanto chorava desconsolado.

"É incerto quando o Wout poderá regressar à bicicleta. As próximas semanas serão dedicadas à sua recuperação. Consequentemente, falhará as clássicas de Primavera. A sua participação na Volta a Itália ainda é incerta", acrescenta a Visma-Lease a Bike.

A equipa neerlandesa já tinha avançado na quarta-feira que Van Aert iria falhar a Volta a Flandres, a Paris-Roubaix e a Amstel Gold Race.

"Clássicómano" de excelência e um dos elementos do Big 6 do ciclismo, o belga era um dos principais favoritos quer para a Volta a Flandres, que se disputa no domingo, quer para o Paris-Roubaix (7 de Abril), que reiteradamente elencou como os grandes objectivos da temporada.

Van Aert tem também prevista a estreia na Volta a Itália (4 a 26 de Maio), com a Visma-Lease a Bike a dizer hoje que uma decisão sobre a participação de "WVA" será tomada "nas próximas semanas, baseada na sua recuperação".